В Тюмени пропала несовершеннолетняя девушка

27 мая 2022 в 13:41 Размер текста - 17 +

В Тюмени ищут пропавшую девушку Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Несовершеннолетняя девушка ушла из дома 26 мая и пропала. Об этом URA.RU сообщили в поисковом отряде «Белая Сова — Тюмень». «Девушка 2006 года рождения ушла из дома 26.05.2022. На вид 15-16 лет, рост 160 сантиметров, светлые волосы и голубые глаза. До настоящего времени ее местоположение не установлено», — сообщают в поисковом отряде. В день исчезновения на девушке была одета красно-белая утепленная клетчатая рубашка, короткий топ в черно-белую полоску, черные штаны и черные замшевые кроссовки. Также у девушки была черная сумка. Сообщить о местонахождении девушки можно в полицию по номеру 112 и в отдел полиции №6 по телефону 8(3452)79-98-06. Также сообщить можно по номеру телефона волонтеров поискового отряда 8-932-32-39-911. Фото: группа поискового отряда «Белая Сова-Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте»

Несовершеннолетняя девушка ушла из дома 26 мая и пропала. Об этом URA.RU сообщили в поисковом отряде «Белая Сова — Тюмень». «Девушка 2006 года рождения ушла из дома 26.05.2022. На вид 15-16 лет, рост 160 сантиметров, светлые волосы и голубые глаза. До настоящего времени ее местоположение не установлено», — сообщают в поисковом отряде. В день исчезновения на девушке была одета красно-белая утепленная клетчатая рубашка, короткий топ в черно-белую полоску, черные штаны и черные замшевые кроссовки. Также у девушки была черная сумка. Сообщить о местонахождении девушки можно в полицию по номеру 112 и в отдел полиции №6 по телефону 8(3452)79-98-06. Также сообщить можно по номеру телефона волонтеров поискового отряда 8-932-32-39-911.