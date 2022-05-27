Кремль: подождем, сбудется ли пророчество Жириновского об Украине

27 мая 2022 в 14:48 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков отказался комментировать пророчество Владимира Жириновского Фото: Владимир Андреев © URA.RU Необходимо дождаться и увидеть, сбудется ли пророчество экс-лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского о том, что Владимир Зеленский будет последним президентом Украины. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов в ходе конференц-колла. «Комментирование пророчеств не входит в мои обязанности и не является нашей прерогативой. Предлагаем дождаться их исполнения или неисполнения», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU. Владимир Жириновский умер 6 апреля после продолжительной болезни. Политика похоронили в Москве, на Новодевичьем кладбище. Жириновский был известен своими прогнозами, которые часто сбывались.

Необходимо дождаться и увидеть, сбудется ли пророчество экс-лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского о том, что Владимир Зеленский будет последним президентом Украины. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов в ходе конференц-колла. «Комментирование пророчеств не входит в мои обязанности и не является нашей прерогативой. Предлагаем дождаться их исполнения или неисполнения», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU. Владимир Жириновский умер 6 апреля после продолжительной болезни. Политика похоронили в Москве, на Новодевичьем кладбище. Жириновский был известен своими прогнозами, которые часто сбывались.