Кремль: подождем, сбудется ли пророчество Жириновского об Украине

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
Дмитрий Песков отказался комментировать пророчество Владимира Жириновского Фото:

Необходимо дождаться и увидеть, сбудется ли пророчество экс-лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского о том, что Владимир Зеленский будет последним президентом Украины. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов в ходе конференц-колла.

«Комментирование пророчеств не входит в мои обязанности и не является нашей прерогативой. Предлагаем дождаться их исполнения или неисполнения», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU.

Владимир Жириновский умер 6 апреля после продолжительной болезни. Политика похоронили в Москве, на Новодевичьем кладбище. Жириновский был известен своими прогнозами, которые часто сбывались.

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Необходимо дождаться и увидеть, сбудется ли пророчество экс-лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского о том, что Владимир Зеленский будет последним президентом Украины. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов в ходе конференц-колла. «Комментирование пророчеств не входит в мои обязанности и не является нашей прерогативой. Предлагаем дождаться их исполнения или неисполнения», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU. Владимир Жириновский умер 6 апреля после продолжительной болезни. Политика похоронили в Москве, на Новодевичьем кладбище. Жириновский был известен своими прогнозами, которые часто сбывались.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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