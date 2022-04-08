Владимира Жириновского похоронили на Новодевичьем кладбище Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Умер Владимир Жириновский

Лидера фракции ЛДПР Владимира Жириновского похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве. На церемонии присутствовали только близкие политика.

«На церемонии присутствовали только близкие к политику люди. В его честь был дан последний залп. Утром патриарх Кирилл совершил отпевание Жириновского в храме Христа Спасителя. Церемония прощания проходила в Колонном зале Дома Союзов», — сообщает РИА «Новости».

На церемонию прощания с политиком приезжал президент России Владимир Путин. Проститься с политиком также приезжали премьер-министр РФ Михаил Мишустин, спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин и заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Владимир Жириновский умер 6 апреля после продолжительной болезни. С 9 февраля политик находился в больнице, у него диагностировали коронавирус. Временно руководить партией будет глава международного комитета Госдумы РФ, депутат от ЛДПР Леонид Слуцкий.

Прощание с Владимиром Жириновским Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Прощание с Владимиром Жириновским Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Прощание с Владимиром Жириновским Фото: Чингаев Ярослав © URA.RU