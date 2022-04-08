Лидера фракции ЛДПР Владимира Жириновского похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве. На церемонии присутствовали только близкие политика.
«На церемонии присутствовали только близкие к политику люди. В его честь был дан последний залп. Утром патриарх Кирилл совершил отпевание Жириновского в храме Христа Спасителя. Церемония прощания проходила в Колонном зале Дома Союзов», — сообщает РИА «Новости».
На церемонию прощания с политиком приезжал президент России Владимир Путин. Проститься с политиком также приезжали премьер-министр РФ Михаил Мишустин, спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин и заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Владимир Жириновский умер 6 апреля после продолжительной болезни. С 9 февраля политик находился в больнице, у него диагностировали коронавирус. Временно руководить партией будет глава международного комитета Госдумы РФ, депутат от ЛДПР Леонид Слуцкий.
Лидера фракции ЛДПР Владимира Жириновского похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве. На церемонии присутствовали только близкие политика. «На церемонии присутствовали только близкие к политику люди. В его честь был дан последний залп. Утром патриарх Кирилл совершил отпевание Жириновского в храме Христа Спасителя. Церемония прощания проходила в Колонном зале Дома Союзов», — сообщает РИА «Новости». На церемонию прощания с политиком приезжал президент России Владимир Путин. Проститься с политиком также приезжали премьер-министр РФ Михаил Мишустин, спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин и заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. Владимир Жириновский умер 6 апреля после продолжительной болезни. С 9 февраля политик находился в больнице, у него диагностировали коронавирус. Временно руководить партией будет глава международного комитета Госдумы РФ, депутат от ЛДПР Леонид Слуцкий.