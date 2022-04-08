В Москве похоронили Владимира Жириновского. Фото

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Региональное отделение партии ЛДПР. Курган, жириновский владимир
Владимира Жириновского похоронили на Новодевичьем кладбище Фото:
новость из сюжета
Умер Владимир Жириновский

Лидера фракции ЛДПР Владимира Жириновского похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве. На церемонии присутствовали только близкие политика.

«На церемонии присутствовали только близкие к политику люди. В его честь был дан последний залп. Утром патриарх Кирилл совершил отпевание Жириновского в храме Христа Спасителя. Церемония прощания проходила в Колонном зале Дома Союзов», — сообщает РИА «Новости».

На церемонию прощания с политиком приезжал президент России Владимир Путин. Проститься с политиком также приезжали премьер-министр РФ Михаил Мишустин, спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин и заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Владимир Жириновский умер 6 апреля после продолжительной болезни. С 9 февраля политик находился в больнице, у него диагностировали коронавирус. Временно руководить партией будет глава международного комитета Госдумы РФ, депутат от ЛДПР Леонид Слуцкий.

Похороны Владимира Жириновского. Москва
Прощание с Владимиром Жириновским
Фото:
Похороны Владимира Жириновского. Москва
Прощание с Владимиром Жириновским
Фото:
Прощание с Жириновским, Б.Дмитровка. Москва
Прощание с Владимиром Жириновским
Фото:

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Лидера фракции ЛДПР Владимира Жириновского похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве. На церемонии присутствовали только близкие политика. «На церемонии присутствовали только близкие к политику люди. В его честь был дан последний залп. Утром патриарх Кирилл совершил отпевание Жириновского в храме Христа Спасителя. Церемония прощания проходила в Колонном зале Дома Союзов», — сообщает РИА «Новости». На церемонию прощания с политиком приезжал президент России Владимир Путин. Проститься с политиком также приезжали премьер-министр РФ Михаил Мишустин, спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин и заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. Владимир Жириновский умер 6 апреля после продолжительной болезни. С 9 февраля политик находился в больнице, у него диагностировали коронавирус. Временно руководить партией будет глава международного комитета Госдумы РФ, депутат от ЛДПР Леонид Слуцкий.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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