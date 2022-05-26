Курганец заявил, что детям отказали в турнире ГТО из-за инвентаря

27 мая 2022 в 15:55 Размер текста - 17 +

Катайские детсадовцы не попали на фестиваль ГТО в Курган Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Команду дошкольников из Катайска (Курганская область) не допустили до участия в областном фестивале ГТО, который пройдет 2 июня в Кургане, из-за нехватки спортивного инвентаря. Об этом написал житель города в местном паблике соцсети «ВКонтакте». Организатор пояснил URA.RU, что соревнование ежегодно проводится только для шести команд. «2 июня, в Кургане будет проводиться областной фестиваль ГТО среди дошкольного возраста (6-7лет) в честь праздника „День защиты детей“. От Катайского района должны были выступать юные спортсмены, но их не допустили. Все команды с области подали заявки в установленный срок (в том числе и Катайский район). Команды сформированы, дети и их родители настроены. Но организатор решил пойти своим путем, допускают только 6 команд (мол, кто самый первый отправил свою заявку), ссылаясь на то, что не хватает инвентаря и у них всего 6 дорожек. […] Теперь сильным в спорте считается тот, кто быстро отравляет документы, а не тот, кто показывает результаты», — пишет анонимный автор в группе «Типичный Катайск» во «ВКонтакте». Автор назвал несправедливой такой отбор команд на фестиваль. Он надеется, что организаторы допустят все команды с области до соревнований. Заместитель директора Курганской спортивной школы олимпийского резерва №1 Эдуард Алексеев пояснил URA.RU, что соревнования организованы согласно действующему положению. «Мы ежегодно проводим соревнования (с 2016 года). Участников всего шесть: участвуют те, кто раньше подали заявки. Ранее никаких нареканий ни у кого не возникало», — сказал Алексеев. Он уточнил, что официальных обращений в адрес организаторов турнира не поступало, и в Катайском районе ранее провели свой фестиваль ГТО.

Команду дошкольников из Катайска (Курганская область) не допустили до участия в областном фестивале ГТО, который пройдет 2 июня в Кургане, из-за нехватки спортивного инвентаря. Об этом написал житель города в местном паблике соцсети «ВКонтакте». Организатор пояснил URA.RU, что соревнование ежегодно проводится только для шести команд. «2 июня, в Кургане будет проводиться областной фестиваль ГТО среди дошкольного возраста (6-7лет) в честь праздника „День защиты детей“. От Катайского района должны были выступать юные спортсмены, но их не допустили. Все команды с области подали заявки в установленный срок (в том числе и Катайский район). Команды сформированы, дети и их родители настроены. Но организатор решил пойти своим путем, допускают только 6 команд (мол, кто самый первый отправил свою заявку), ссылаясь на то, что не хватает инвентаря и у них всего 6 дорожек. […] Теперь сильным в спорте считается тот, кто быстро отравляет документы, а не тот, кто показывает результаты», — пишет анонимный автор в группе «Типичный Катайск» во «ВКонтакте». Автор назвал несправедливой такой отбор команд на фестиваль. Он надеется, что организаторы допустят все команды с области до соревнований. Заместитель директора Курганской спортивной школы олимпийского резерва №1 Эдуард Алексеев пояснил URA.RU, что соревнования организованы согласно действующему положению. «Мы ежегодно проводим соревнования (с 2016 года). Участников всего шесть: участвуют те, кто раньше подали заявки. Ранее никаких нареканий ни у кого не возникало», — сказал Алексеев. Он уточнил, что официальных обращений в адрес организаторов турнира не поступало, и в Катайском районе ранее провели свой фестиваль ГТО.