Екатеринбургского экс-полицейского обвиняют в изнасиловании

27 мая 2022 в 15:56 Размер текста - 17 +

Подробности вскрылись при рассмотрении другого дела Фото: Анна Майорова © URA.RU Следственный комитет Екатеринбурга во время рассмотрения дела о получении взятки бывшими сотрудниками полиции, раскрыл, что один из них причастен к изнасилованию женщины в Верх-Исетском районе. Об этом журналистам сообщил источник в силовых структурах. «В ходе расследования уголовного дело стало известно, что один из оперуполномоченных причастен к изнасилованию жительницы Верх-Исетского района. Возбуждено дело по статьям «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера», — передает слова своего источника «КП-Екатеринбург». Полицейский изнасиловал девушку под угрозой расправы. В начале 2021 года пять полицейских отдела контроля оборота наркотиков получили взятку в 1,3 миллиона рублей за непривлечение к уголовной ответственности наркокурьера. СК возбудил уголовное дело по статьям «Получение взятки в крупном размере» и «Превышение должностных полномочий». Обновлено в 16:52 (добавлен комментарий начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых): «Выявили и изобличили нечистых на руку подозреваемых наши коллеги из регионального ФСБ в тесном взаимодействии с сыщиками подразделения собственной безопасности ГУ МВД по Свердловской области. Трое из пяти задержанных уже уволены из системы МВД, а по двум другим в настоящее врем проводится служебная проверка. В случае, если информация о причастности к криминальной схеме подтвердится, их ждет та же печальная участь. Не останутся в роли наблюдателей и их непосредственные руководители за упущения в профилактической антикоррупционной работе среди подчиненного личного состава», — отметил полковник Горелых

Следственный комитет Екатеринбурга во время рассмотрения дела о получении взятки бывшими сотрудниками полиции, раскрыл, что один из них причастен к изнасилованию женщины в Верх-Исетском районе. Об этом журналистам сообщил источник в силовых структурах. «В ходе расследования уголовного дело стало известно, что один из оперуполномоченных причастен к изнасилованию жительницы Верх-Исетского района. Возбуждено дело по статьям «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера», — передает слова своего источника «КП-Екатеринбург». Полицейский изнасиловал девушку под угрозой расправы. В начале 2021 года пять полицейских отдела контроля оборота наркотиков получили взятку в 1,3 миллиона рублей за непривлечение к уголовной ответственности наркокурьера. СК возбудил уголовное дело по статьям «Получение взятки в крупном размере» и «Превышение должностных полномочий». Обновлено в 16:52 (добавлен комментарий начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых): «Выявили и изобличили нечистых на руку подозреваемых наши коллеги из регионального ФСБ в тесном взаимодействии с сыщиками подразделения собственной безопасности ГУ МВД по Свердловской области. Трое из пяти задержанных уже уволены из системы МВД, а по двум другим в настоящее врем проводится служебная проверка. В случае, если информация о причастности к криминальной схеме подтвердится, их ждет та же печальная участь. Не останутся в роли наблюдателей и их непосредственные руководители за упущения в профилактической антикоррупционной работе среди подчиненного личного состава», — отметил полковник Горелых