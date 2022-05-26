Первая партия гуманитарной помощи отправлена из Тюмени в ЛНР. Видео

27 мая 2022 в 17:43 Размер текста - 17 +

Информацию об отправке первой партии гуманитарной помощи опубликовал Александр Моор Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Крупная партия гуманитарной помощи была отправлена из Тюмени в Краснодонский район ЛНР. Информацию об этом опубликовал в своем telegram-канале губернатор Тюменской области Александр Моор. «Сегодня мы отправили в Краснодонский район крупную партию гуманитарной помощи. В двух фурах — продовольствие, медикаменты, средства личной гигиены, бытовая техника для пунктов временного размещения беженцев, а также школьные учебники и оборудование для спортивной и двух детских площадок», — написал Алескандр Моор. Ранее URA.RU писало о том, что Тюменская область планирует оказать гуманитарную помощь и наладить сотрудничество с Краснодоном и Краснодонским районом. Начатая 24 февраля спецоперация носит освободительный характер, утверждал президент РФ Владимир Путин. По его словам, целью является защита жителей Донбасса.

Крупная партия гуманитарной помощи была отправлена из Тюмени в Краснодонский район ЛНР. Информацию об этом опубликовал в своем telegram-канале губернатор Тюменской области Александр Моор. «Сегодня мы отправили в Краснодонский район крупную партию гуманитарной помощи. В двух фурах — продовольствие, медикаменты, средства личной гигиены, бытовая техника для пунктов временного размещения беженцев, а также школьные учебники и оборудование для спортивной и двух детских площадок», — написал Алескандр Моор. Ранее URA.RU писало о том, что Тюменская область планирует оказать гуманитарную помощь и наладить сотрудничество с Краснодоном и Краснодонским районом. Начатая 24 февраля спецоперация носит освободительный характер, утверждал президент РФ Владимир Путин. По его словам, целью является защита жителей Донбасса.