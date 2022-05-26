Бойца из Пермского края посмертно наградили Орденом Мужества

27 мая 2022 в 17:46 Размер текста - 17 +

Высокую награду получат родители ефрейтора Константина Светлова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Уроженца города Очер Пермского края Константина Светлова, погибшего на территории Украины, наградили Орденом Мужества. О гибели ефрейтора и награде сообщили в администрации Очерского городского округа. «Старший механик-водитель мотострелковой роты мотострелкового батальона, ефрейтор Светлов Константин Сергеевич погиб 23 мая 2022 года при выполнении задач в ходе специальной операции на территории Украины. Светлов Константин Сергеевич представлен к награде Орден Мужества посмертно!» — указано в официальной группе мэрии Очера. Константин Светлов родился и вырос в Очере, окончил местную школу, а затем Строгановский колледж по специальности «Механизация сельского хозяйства». В 2017 году его призвали на срочную службу, по завершении которой он заключил контракт и остался в войсковой части в Чебаркуле. На территории Украины проходит специальная операция. Ее 24 февраля объявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, это было вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса. Глава государства подчеркивал, что оккупация Украины не является целью России.

Уроженца города Очер Пермского края Константина Светлова, погибшего на территории Украины, наградили Орденом Мужества. О гибели ефрейтора и награде сообщили в администрации Очерского городского округа. «Старший механик-водитель мотострелковой роты мотострелкового батальона, ефрейтор Светлов Константин Сергеевич погиб 23 мая 2022 года при выполнении задач в ходе специальной операции на территории Украины. Светлов Константин Сергеевич представлен к награде Орден Мужества посмертно!» — указано в официальной группе мэрии Очера. Константин Светлов родился и вырос в Очере, окончил местную школу, а затем Строгановский колледж по специальности «Механизация сельского хозяйства». В 2017 году его призвали на срочную службу, по завершении которой он заключил контракт и остался в войсковой части в Чебаркуле. На территории Украины проходит специальная операция. Ее 24 февраля объявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, это было вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса. Глава государства подчеркивал, что оккупация Украины не является целью России.