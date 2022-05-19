Fitch предрек Европе макроэкономический шок без российского газа

19 мая 2022 в 20:18 Размер текста - 17 +

ВВП еврозоны снизится на 0,7% в случае сокращения поставок газа из России всего на 10% Фото: Валентина Свистунова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Резкий отказ от российского газа вызовет серьезный макроэкономический шок в Евросоюзе. Об этом говорится в отчете рейтингового агентства Fitch Ratings. По данным аналитиков, Евросоюз ожидает замедление темпов производства и снижение экономического роста. «Внезапная остановка поставок российского газа в Европу, вероятно, приведет к рецессии в еврозоне. Воздействие настолько велико, что немедленное и полное прекращение поставок природного газа из России приведет к его дефициту и нормированию, что вызовет серьезный макроэкономический шок», — сообщается на официальном сайте Fitch Ratings. Агентство напомнило, что Евросоюз на 84% зависит от чистого импорта газа. Доля поставок из России при этом составляет 34%. В частности, Германия является одной из стран, которая сильнее всего зависит от российского газа — он составляет 60% от внутреннего потребления топлива в стране. Аналитики Fitch Ratings ожидают, что ВВП еврозоны снизится на 0,7% даже в том случае, если поставки газа из России сократятся всего на 10%. Валовой внутренний продукт Германии в случае отказа Берлина от российского топлива упадет на 4%. Агентство отмечает, что немедленный отказ от газа из РФ будет практически невозможно восполнить в ближайшем будущем. Аналитики считают, что рост цен на энергоносители также усилит инфляционное давление и сократит реальные доходы населения еврозоны. Коллективное эмбарго на российские нефть и газ страны Евросоюза обсуждали в рамках шестого пакета антироссийских санкций. Решение Брюсселя об отказе энергоносителей из РФ связано с началом специальной операции по защите республик Донбасса. В частности, глава МИД Германия Анналена Бербок заявила, что ФРГ готово полностью отказаться от российских энергоресурсов. Несмотря на твердые намерения союза, у многих стран не нашлось альтернативных источников ресурсов, в ЕС случился раскол. В частности, предложение блокировала Венгрия. После еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони заявил, что страны Евросоюза так и не смогли согласовать шестой пакет санкций.

Резкий отказ от российского газа вызовет серьезный макроэкономический шок в Евросоюзе. Об этом говорится в отчете рейтингового агентства Fitch Ratings. По данным аналитиков, Евросоюз ожидает замедление темпов производства и снижение экономического роста. «Внезапная остановка поставок российского газа в Европу, вероятно, приведет к рецессии в еврозоне. Воздействие настолько велико, что немедленное и полное прекращение поставок природного газа из России приведет к его дефициту и нормированию, что вызовет серьезный макроэкономический шок», — сообщается на официальном сайте Fitch Ratings. Агентство напомнило, что Евросоюз на 84% зависит от чистого импорта газа. Доля поставок из России при этом составляет 34%. В частности, Германия является одной из стран, которая сильнее всего зависит от российского газа — он составляет 60% от внутреннего потребления топлива в стране. Аналитики Fitch Ratings ожидают, что ВВП еврозоны снизится на 0,7% даже в том случае, если поставки газа из России сократятся всего на 10%. Валовой внутренний продукт Германии в случае отказа Берлина от российского топлива упадет на 4%. Агентство отмечает, что немедленный отказ от газа из РФ будет практически невозможно восполнить в ближайшем будущем. Аналитики считают, что рост цен на энергоносители также усилит инфляционное давление и сократит реальные доходы населения еврозоны. Коллективное эмбарго на российские нефть и газ страны Евросоюза обсуждали в рамках шестого пакета антироссийских санкций. Решение Брюсселя об отказе энергоносителей из РФ связано с началом специальной операции по защите республик Донбасса. В частности, глава МИД Германия Анналена Бербок заявила, что ФРГ готово полностью отказаться от российских энергоресурсов. Несмотря на твердые намерения союза, у многих стран не нашлось альтернативных источников ресурсов, в ЕС случился раскол. В частности, предложение блокировала Венгрия. После еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони заявил, что страны Евросоюза так и не смогли согласовать шестой пакет санкций.