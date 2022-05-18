В Евросоюзе заблокировали шестой пакет антироссийских санкций

18 мая 2022 в 19:18 Размер текста - 17 +

Меры должны были помочь Европе отказаться от российских газа и нефти Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Шестой пакет санкций Евросоюза против России заблокирован. Об этом заявил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони. Эти меры должны были помочь Европе отказаться от российских газа и нефти. «Шестой пакет [санкций] по известным причинам пока стоит», — заявил Джентилони в эфире канала Rai News 24. Его слова приводит РИА «Новости». Он отметил, что надеется на положительное решение по новым санкциям против России. Новый пакет санкций предусматривал отказ Запада от российских энергоресурсов — нефти и газа. Однако не все страны ЕС готовы согласиться с этими мерами. В частности, Венгрия заявила, что поддержит нефтяное эмбарго только в том случае, если Евросоюз гарантирует стране финансовую безопасность. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что потребители российского газа на Западе должны оплачивать топливо рублями. Такое решение было принято в ответ на масштабные санкции, объявленные зарубежными государствами из-за российской спецоперации на Украине.

Шестой пакет санкций Евросоюза против России заблокирован. Об этом заявил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони. Эти меры должны были помочь Европе отказаться от российских газа и нефти. «Шестой пакет [санкций] по известным причинам пока стоит», — заявил Джентилони в эфире канала Rai News 24. Его слова приводит РИА «Новости». Он отметил, что надеется на положительное решение по новым санкциям против России. Новый пакет санкций предусматривал отказ Запада от российских энергоресурсов — нефти и газа. Однако не все страны ЕС готовы согласиться с этими мерами. В частности, Венгрия заявила, что поддержит нефтяное эмбарго только в том случае, если Евросоюз гарантирует стране финансовую безопасность. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что потребители российского газа на Западе должны оплачивать топливо рублями. Такое решение было принято в ответ на масштабные санкции, объявленные зарубежными государствами из-за российской спецоперации на Украине.