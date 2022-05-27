Челябинские банки обрушили ставки по ипотеке

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Визит Владимира Якушева в Челябинскую область, в Озерский городской округ. Озерск, дверь, ключ, тень, замок, закрыто, ручка двери
Теперь квартиры на вторичном рынке Челябинска можно купить в ипотеку дешевле Фото:

Челябинские банки снижают ставки по ипотеке до 10,6%. Это связано с тем, что 26 мая Центробанк РФ снизил ключевую ставку до 11%. Об этом сообщила URA.RU руководитель отдела продаж Центра недвижимости и ипотеки «Город Этажей» Наталья Луканина.

«Наши банки-партнеры уже отреагировали снижением ставок на вторичное жилье от 10.9% до 10.6% по партнерской программе через наше агентство. Это означает, что покупателей станет больше, что значительно оживит рынок недвижимости и приостановит наметившуюся тенденцию к снижению цен», — пояснила Луканина.

Эксперты уверены, наибольшее влияние снижение ключевой ставки окажет на вторичный рынок, где нет льготных программ. В то же время рост спроса на вторичку в Челябинске будут сдерживать падение доходов челябинцев и выросшие цены на недвижимость.

На минувшей неделе более 36% квартир на вторичном рынке Челябинска уже упали в цене. В среднем дисконт составил 150 тысяч рублей.

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Челябинские банки снижают ставки по ипотеке до 10,6%. Это связано с тем, что 26 мая Центробанк РФ снизил ключевую ставку до 11%. Об этом сообщила URA.RU руководитель отдела продаж Центра недвижимости и ипотеки «Город Этажей» Наталья Луканина. «Наши банки-партнеры уже отреагировали снижением ставок на вторичное жилье от 10.9% до 10.6% по партнерской программе через наше агентство. Это означает, что покупателей станет больше, что значительно оживит рынок недвижимости и приостановит наметившуюся тенденцию к снижению цен», — пояснила Луканина. Эксперты уверены, наибольшее влияние снижение ключевой ставки окажет на вторичный рынок, где нет льготных программ. В то же время рост спроса на вторичку в Челябинске будут сдерживать падение доходов челябинцев и выросшие цены на недвижимость. На минувшей неделе более 36% квартир на вторичном рынке Челябинска уже упали в цене. В среднем дисконт составил 150 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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