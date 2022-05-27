В Тюменской области начнут выпуск первой российской термобумаги

В Тюменской области «Боровская бумажная компания» начнет производство первой в России термобумаги. Для ее выпуска будут использовать отечественное сырье. Об этом сообщил гендиректор предприятия Артем Ракшаев в рамках форума «День предпринимателя-2022».
«25 января этого года состоялось официальное наше открытие. В планах на этот год — выйти на производство полного цикла. В стране у нас термобумага не производится. В планах закупить оборудование, установить его и непосредственно из российского сырья делать термобумагу», — рассказал Ракшаев.
Гендиректор завода отметил, что из подобной бумаги будут изготавливать чековую ленту. Отечественное сырье используют для реализации проекта импортозамещения.
Дефицит бумаги возник на фоне международных санкций, которые страны ЕС и США ввели против РФ в ответ на проведение спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Западные лидеры открыто заявили, что хотят нанести максимальный урон экономической, гуманитарной и социальной сферам России.
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В Тюменской области «Боровская бумажная компания» начнет производство первой в России термобумаги. Для ее выпуска будут использовать отечественное сырье. Об этом сообщил гендиректор предприятия Артем Ракшаев в рамках форума «День предпринимателя-2022». «25 января этого года состоялось официальное наше открытие. В планах на этот год — выйти на производство полного цикла. В стране у нас термобумага не производится. В планах закупить оборудование, установить его и непосредственно из российского сырья делать термобумагу», — рассказал Ракшаев. Гендиректор завода отметил, что из подобной бумаги будут изготавливать чековую ленту. Отечественное сырье используют для реализации проекта импортозамещения. Дефицит бумаги возник на фоне международных санкций, которые страны ЕС и США ввели против РФ в ответ на проведение спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Западные лидеры открыто заявили, что хотят нанести максимальный урон экономической, гуманитарной и социальной сферам России.