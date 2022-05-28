Сын члена британского парламента сражается на стороне Украины Фото: NIDS/NATO Multimedia Library

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Сын члена британского парламента от консерваторов от Maidstone and The Weald в Кенте Хелен Грант — Бен Грант входит во взвод иностранных боевиков, сражающихся на Украине против России. Об этом сообщает иностранное издание iNews со ссылкой на видеозапись.

«Верифицирована видеозапись, на которой один из наемников выходит из леса и нацеливает наплечную противотанковую ракету Matador в стоящий на расстоянии 100 метров БТР. Это происходит на северо-востоке страны», — говорится в статье.

Его мать, Хелен Грант, заседает в парламенте уже 12 лет. Она является специальным представителем премьер-министра страны Бориса Джонсона по вопросам образования девочек.

Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Это вынужденные действия РФ в ответ на постоянные обстрелы украинской армией и националистическими батальонами мирных граждан в Донбассе, пишет РАПСИ. Ранее страны Североатлантического альянса отказались подписать с РФ документ по гарантиям безопасности, согласно которому организация не будет расширяться на восток и включать в свои ряды бывшие республики Советского союза — такие как Украина и Грузия.

После начала спецоперации стало известно о том, что на стороне Украины сражаются иностранные наемники. Также страны Запада посылают Украине экономическую и военную помощь. В частности, США могут поставить Киеву дальнобойные ракетные орудия, отмечает телеканал 360.