Жителей Екатеринбурга напугал дым со свалки. Фото, видео

28 мая 2022 в 12:09 Размер текста - 17 +

На ЖБИ загорелся мусор Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В районе ЖБИ в Екатеринбурге сильный пожар. Как рассказали URA.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, там горела свалка. По словам очевидцев, черный дым в районе ЖБИ появился примерно в 11:30, а к 12:00 пропал. В областном управлении МЧС пояснили, что горел мусор. «Поступило сообщение о возгорании на открытой площадке. По прибытии выяснилось, что горит мусор на площади 40 квадратных метров. Огонь ликвидирован, пострадавших нет», — рассказали URA.RU в ведомстве. Пожар ликвидирован. Telegram-канал «Свет Екатеринбург» со ссылкой на подписчиков сообщает, что пожар произошел рядом со складом ПЭК. Там горели автомобильные покрышки. Спасатели рассказали, что горит мусор. Очевидцы говорят, что это были бесхозные покрышки Фото: читатели URA.RU Пожар видно с Пионерки Фото: читатель URA.RU Дым появился в районе ЖБИ Фото: читатель URA.RU Фото: telegram-канал «Свет Екатеринбург»

В районе ЖБИ в Екатеринбурге сильный пожар. Как рассказали URA.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, там горела свалка. По словам очевидцев, черный дым в районе ЖБИ появился примерно в 11:30, а к 12:00 пропал. В областном управлении МЧС пояснили, что горел мусор. «Поступило сообщение о возгорании на открытой площадке. По прибытии выяснилось, что горит мусор на площади 40 квадратных метров. Огонь ликвидирован, пострадавших нет», — рассказали URA.RU в ведомстве. Пожар ликвидирован. Telegram-канал «Свет Екатеринбург» со ссылкой на подписчиков сообщает, что пожар произошел рядом со складом ПЭК. Там горели автомобильные покрышки.