В Тюмени на выезде из города образовались пробки (архивное фото)
В Тюмени образовались пробки на выезде из города. Затруднения начались с кольца на улице Калинина из-за ДТП по Московскому тракту. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Карты».
Движение автомобилей затруднено в сторону Московского тракта почти от кольца на улице Калинина из-за ДТП возле ТЦ «Колумб». По данным сервиса «Яндекс.Карты», заторы также на Червишевском тракте.
Кроме того, вероятной причиной пробок могут быть работы ФКУ «Уралуправтодора». «Внимание! На автодороге Р-351 км 317 — км 320 производятся дорожные работы! Движение в направлении г. Тюмень осуществляется по одной полосе», — говорится в сообщении учреждения.
Пробки на выезде из Тюмени
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