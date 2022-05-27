Тюменцы не могут выехать из города из-за пробок. Скрин

28 мая 2022 в 13:43 Размер текста - 17 +

В Тюмени на выезде из города образовались пробки (архивное фото) Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU В Тюмени образовались пробки на выезде из города. Затруднения начались с кольца на улице Калинина из-за ДТП по Московскому тракту. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Карты». Движение автомобилей затруднено в сторону Московского тракта почти от кольца на улице Калинина из-за ДТП возле ТЦ «Колумб». По данным сервиса «Яндекс.Карты», заторы также на Червишевском тракте. Кроме того, вероятной причиной пробок могут быть работы ФКУ «Уралуправтодора». «Внимание! На автодороге Р-351 км 317 — км 320 производятся дорожные работы! Движение в направлении г. Тюмень осуществляется по одной полосе», — говорится в сообщении учреждения. Пробки на выезде из Тюмени Скрин: сервис «Яндекс.Карты»

В Тюмени образовались пробки на выезде из города. Затруднения начались с кольца на улице Калинина из-за ДТП по Московскому тракту. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Карты». Движение автомобилей затруднено в сторону Московского тракта почти от кольца на улице Калинина из-за ДТП возле ТЦ «Колумб». По данным сервиса «Яндекс.Карты», заторы также на Червишевском тракте. Кроме того, вероятной причиной пробок могут быть работы ФКУ «Уралуправтодора». «Внимание! На автодороге Р-351 км 317 — км 320 производятся дорожные работы! Движение в направлении г. Тюмень осуществляется по одной полосе», — говорится в сообщении учреждения.