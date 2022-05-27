27 мая 2022

Тюменцы не могут выехать из города из-за пробок. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Строительство развязки по ул. Мельникайте. Тюмень, пробка, развязка
В Тюмени на выезде из города образовались пробки (архивное фото) Фото:

В Тюмени образовались пробки на выезде из города. Затруднения начались с кольца на улице Калинина из-за ДТП по Московскому тракту. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Карты».

Движение автомобилей затруднено в сторону Московского тракта почти от кольца на улице Калинина из-за ДТП возле ТЦ «Колумб». По данным сервиса «Яндекс.Карты», заторы также на Червишевском тракте.

Кроме того, вероятной причиной пробок могут быть работы ФКУ «Уралуправтодора». «Внимание! На автодороге Р-351 км 317 — км 320 производятся дорожные работы! Движение в направлении г. Тюмень осуществляется по одной полосе», — говорится в сообщении учреждения.

Пробки на выезде из Тюмени
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В Тюмени образовались пробки на выезде из города. Затруднения начались с кольца на улице Калинина из-за ДТП по Московскому тракту. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Карты». Движение автомобилей затруднено в сторону Московского тракта почти от кольца на улице Калинина из-за ДТП возле ТЦ «Колумб». По данным сервиса «Яндекс.Карты», заторы также на Червишевском тракте. Кроме того, вероятной причиной пробок могут быть работы ФКУ «Уралуправтодора». «Внимание! На автодороге Р-351 км 317 — км 320 производятся дорожные работы! Движение в направлении г. Тюмень осуществляется по одной полосе», — говорится в сообщении учреждения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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