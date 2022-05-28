Путин отменил возрастной предел для контрактников

28 мая 2022 в 14:35 Размер текста - 17 +

Владимир Путин подписал закон об отмене возрастного предела для граждан, служащих по контракту Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин подписал закон об отмене возрастного ограничения для заключения первого контракта о прохождении военной службы. Теперь проходить контрактную военную службу могут граждане с 18 лет. При этом верхний возрастной предел не установлен — ранее он составлял 40 лет. «Первый контракт о прохождении военной службы вправе заключать граждане или иностранные граждане в возрасте с 18 лет. Закон вступает в силу со дня его официального опубликования», — текст законопроекта содержится на официальном интернет-портале правовой информации. Ранее Госдума приняла закон сразу в трех чтениях. Первый контракт было позволено заключать гражданам в возрасте от 18 до 40 лет, однако изменения в документ внесли председатель комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов и его заместитель Андрей Красов.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об отмене возрастного ограничения для заключения первого контракта о прохождении военной службы. Теперь проходить контрактную военную службу могут граждане с 18 лет. При этом верхний возрастной предел не установлен — ранее он составлял 40 лет. «Первый контракт о прохождении военной службы вправе заключать граждане или иностранные граждане в возрасте с 18 лет. Закон вступает в силу со дня его официального опубликования», — текст законопроекта содержится на официальном интернет-портале правовой информации. Ранее Госдума приняла закон сразу в трех чтениях. Первый контракт было позволено заключать гражданам в возрасте от 18 до 40 лет, однако изменения в документ внесли председатель комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов и его заместитель Андрей Красов.