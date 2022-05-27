27 мая 2022

Министр спорта РФ Матыцин посетил Пермь накануне юбилея города. Фоторепортаж

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Прогулка по набережной Дмитрия Махонина и министра спорта РФ Олега Матыцина. Пермь, махонин дмитрий, матыцин олег
Махонин рассказал Матицину о подготовке к 300-летнему юбилею Перми Фото:

В рамках визита министр спорта России Олег Матыцин и губернатор Пермского края Дмитрий Махонин посетили знаковый объект, отреставрированный к 300-летнему юбилею столицы региона. Делегация проследовала на камскую набережную.

Министр высоко оценил работу краевых властей по созданию условий для занятия спортом среди населения. Особое внимание уделили новым объектам спортзоны, таким как — площадки для игры в баскетбол, волейбол, футбол и настольный теннис. Матыцину показали тренажерные снаряды и удобные беговые дорожки.

Прогулка по набережной Дмитрия Махонина и министра спорта РФ Олега Матыцина. Пермь
Спуститься к набережной Махонин и Матыцин решили у художественной галереи
Фото:
Прогулка по набережной Дмитрия Махонина и министра спорта РФ Олега Матыцина. Пермь
Под прицелом объективов камер журналистов политические деятели посетили камскую набережную
Фото:
Прогулка по набережной Дмитрия Махонина и министра спорта РФ Олега Матыцина. Пермь
Отреставрированная набережная Камы — одно из самых любимых мест отдых пермяков
Фото:
Прогулка по набережной Дмитрия Махонина и министра спорта РФ Олега Матыцина. Пермь
Губернатор Пермского края обсудил с министром РФ развитие спортотрасли в регионе
Фото:
Прогулка по набережной Дмитрия Махонина и министра спорта РФ Олега Матыцина. Пермь
Пешеходные зоны пермской набережной были спроектированы специально для удобства горожан
Фото:

Подписание соглашения о сотрудничестве между правительством Пермского края и министерством спорта РФ — одна из главных причин визита Матыцина в Пермь. Финальным аккордом встречи должны стать презентация континентальной детской хоккейной лиги и гала-матч с участием легенд российского хоккея.

Подписывайтесь на телеграм-канал «Большая П», будьте в курсе всех важных событий
Подписаться
В рамках визита министр спорта России Олег Матыцин и губернатор Пермского края Дмитрий Махонин посетили знаковый объект, отреставрированный к 300-летнему юбилею столицы региона. Делегация проследовала на камскую набережную. Министр высоко оценил работу краевых властей по созданию условий для занятия спортом среди населения. Особое внимание уделили новым объектам спортзоны, таким как — площадки для игры в баскетбол, волейбол, футбол и настольный теннис. Матыцину показали тренажерные снаряды и удобные беговые дорожки. Подписание соглашения о сотрудничестве между правительством Пермского края и министерством спорта РФ — одна из главных причин визита Матыцина в Пермь. Финальным аккордом встречи должны стать презентация континентальной детской хоккейной лиги и гала-матч с участием легенд российского хоккея.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...