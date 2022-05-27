Махонин рассказал Матицину о подготовке к 300-летнему юбилею Перми Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В рамках визита министр спорта России Олег Матыцин и губернатор Пермского края Дмитрий Махонин посетили знаковый объект, отреставрированный к 300-летнему юбилею столицы региона. Делегация проследовала на камскую набережную.

Министр высоко оценил работу краевых властей по созданию условий для занятия спортом среди населения. Особое внимание уделили новым объектам спортзоны, таким как — площадки для игры в баскетбол, волейбол, футбол и настольный теннис. Матыцину показали тренажерные снаряды и удобные беговые дорожки.

Спуститься к набережной Махонин и Матыцин решили у художественной галереи Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Под прицелом объективов камер журналистов политические деятели посетили камскую набережную Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Отреставрированная набережная Камы — одно из самых любимых мест отдых пермяков Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Губернатор Пермского края обсудил с министром РФ развитие спортотрасли в регионе Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Пешеходные зоны пермской набережной были спроектированы специально для удобства горожан Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Подписание соглашения о сотрудничестве между правительством Пермского края и министерством спорта РФ — одна из главных причин визита Матыцина в Пермь. Финальным аккордом встречи должны стать презентация континентальной детской хоккейной лиги и гала-матч с участием легенд российского хоккея.