В рамках визита министр спорта России Олег Матыцин и губернатор Пермского края Дмитрий Махонин посетили знаковый объект, отреставрированный к 300-летнему юбилею столицы региона. Делегация проследовала на камскую набережную.
Министр высоко оценил работу краевых властей по созданию условий для занятия спортом среди населения. Особое внимание уделили новым объектам спортзоны, таким как — площадки для игры в баскетбол, волейбол, футбол и настольный теннис. Матыцину показали тренажерные снаряды и удобные беговые дорожки.
Спуститься к набережной Махонин и Матыцин решили у художественной галереи
Подписание соглашения о сотрудничестве между правительством Пермского края и министерством спорта РФ — одна из главных причин визита Матыцина в Пермь. Финальным аккордом встречи должны стать презентация континентальной детской хоккейной лиги и гала-матч с участием легенд российского хоккея.
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В рамках визита министр спорта России Олег Матыцин и губернатор Пермского края Дмитрий Махонин посетили знаковый объект, отреставрированный к 300-летнему юбилею столицы региона. Делегация проследовала на камскую набережную. Министр высоко оценил работу краевых властей по созданию условий для занятия спортом среди населения. Особое внимание уделили новым объектам спортзоны, таким как — площадки для игры в баскетбол, волейбол, футбол и настольный теннис. Матыцину показали тренажерные снаряды и удобные беговые дорожки. Подписание соглашения о сотрудничестве между правительством Пермского края и министерством спорта РФ — одна из главных причин визита Матыцина в Пермь. Финальным аккордом встречи должны стать презентация континентальной детской хоккейной лиги и гала-матч с участием легенд российского хоккея.