Путин разрешил иметь двойное гражданство России и Южной Осетии

Президент России Владимир Путин подписал закон о двойном гражданстве между Россией и Южной Осетией. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Ратифицировать соглашение между Российской Федерацией и республикой Южная Осетия об урегулировании вопросов двойного гражданства. Оно было подписано в Цхинвале 20 сентября 2021 года», — говорится в документе.
Согласно данному закону, граждане одной страны смогут получать гражданство другой без необходимости отказываться от имеющегося. Лицам с двойным гражданством доступны права на соцобеспечение, образование и медобслуживание.
Ранее бывший президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что государство намерено войти в состав России. Такого же мнения придерживается новый глава республики Алан Гаглоев. Летом в республике планируется референдум по присоединению к РФ.
Президент России Владимир Путин подписал закон о двойном гражданстве между Россией и Южной Осетией. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Ратифицировать соглашение между Российской Федерацией и республикой Южная Осетия об урегулировании вопросов двойного гражданства. Оно было подписано в Цхинвале 20 сентября 2021 года», — говорится в документе. Согласно данному закону, граждане одной страны смогут получать гражданство другой без необходимости отказываться от имеющегося. Лицам с двойным гражданством доступны права на соцобеспечение, образование и медобслуживание. Ранее бывший президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что государство намерено войти в состав России. Такого же мнения придерживается новый глава республики Алан Гаглоев. Летом в республике планируется референдум по присоединению к РФ.