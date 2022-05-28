Путин разрешил иметь двойное гражданство России и Южной Осетии

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ЕГЭ. Курган, паспорт, егэ, российский паспорт
Граждане этих стран могут не отказываться от своего гражданства при получении нового Фото:

Президент России Владимир Путин подписал закон о двойном гражданстве между Россией и Южной Осетией. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Ратифицировать соглашение между Российской Федерацией и республикой Южная Осетия об урегулировании вопросов двойного гражданства. Оно было подписано в Цхинвале 20 сентября 2021 года», — говорится в документе.

Согласно данному закону, граждане одной страны смогут получать гражданство другой без необходимости отказываться от имеющегося. Лицам с двойным гражданством доступны права на соцобеспечение, образование и медобслуживание.

Ранее бывший президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что государство намерено войти в состав России. Такого же мнения придерживается новый глава республики Алан Гаглоев. Летом в республике планируется референдум по присоединению к РФ.

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Президент России Владимир Путин подписал закон о двойном гражданстве между Россией и Южной Осетией. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Ратифицировать соглашение между Российской Федерацией и республикой Южная Осетия об урегулировании вопросов двойного гражданства. Оно было подписано в Цхинвале 20 сентября 2021 года», — говорится в документе. Согласно данному закону, граждане одной страны смогут получать гражданство другой без необходимости отказываться от имеющегося. Лицам с двойным гражданством доступны права на соцобеспечение, образование и медобслуживание. Ранее бывший президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что государство намерено войти в состав России. Такого же мнения придерживается новый глава республики Алан Гаглоев. Летом в республике планируется референдум по присоединению к РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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