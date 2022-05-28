Путин разрешил иметь двойное гражданство России и Южной Осетии

28 мая 2022 в 15:22 Размер текста - 17 +

Граждане этих стран могут не отказываться от своего гражданства при получении нового Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Президент России Владимир Путин подписал закон о двойном гражданстве между Россией и Южной Осетией. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Ратифицировать соглашение между Российской Федерацией и республикой Южная Осетия об урегулировании вопросов двойного гражданства. Оно было подписано в Цхинвале 20 сентября 2021 года», — говорится в документе. Согласно данному закону, граждане одной страны смогут получать гражданство другой без необходимости отказываться от имеющегося. Лицам с двойным гражданством доступны права на соцобеспечение, образование и медобслуживание. Ранее бывший президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что государство намерено войти в состав России. Такого же мнения придерживается новый глава республики Алан Гаглоев. Летом в республике планируется референдум по присоединению к РФ.

Президент России Владимир Путин подписал закон о двойном гражданстве между Россией и Южной Осетией. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Ратифицировать соглашение между Российской Федерацией и республикой Южная Осетия об урегулировании вопросов двойного гражданства. Оно было подписано в Цхинвале 20 сентября 2021 года», — говорится в документе. Согласно данному закону, граждане одной страны смогут получать гражданство другой без необходимости отказываться от имеющегося. Лицам с двойным гражданством доступны права на соцобеспечение, образование и медобслуживание. Ранее бывший президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что государство намерено войти в состав России. Такого же мнения придерживается новый глава республики Алан Гаглоев. Летом в республике планируется референдум по присоединению к РФ.