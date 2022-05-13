В Южной Осетии назначили дату референдума по присоединению к РФ

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов назначил проведение референдума по присоединению к России на 17 июля. Об этом сообщается на его официальном сайте.
«Назначить референдум Республики Южная Осетия по вопросу „Вы поддерживаете объединение Республики Южная Осетия и России?“. Дату проведения референдума назначить на 17 июля 2022 года», — говорится в сообщении.
Ранее Центральная избирательная комиссия Южной Осетии утвердила документы по проведению референдума о присоединении к России. Анатолий Бибилов заявил 5 апреля о готовности войти в состав России. Он назвал Россию исторической родиной, пишет портал «Дни.ру». После в республике прошли выборы, во втором туре одержал победу лидер партии «Ныхас» Алан Гаглоев. Он также отметил, что Южная Осетия проведет референдум по вхождению в состав РФ.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов назначил проведение референдума по присоединению к России на 17 июля. Об этом сообщается на его официальном сайте. «Назначить референдум Республики Южная Осетия по вопросу „Вы поддерживаете объединение Республики Южная Осетия и России?“. Дату проведения референдума назначить на 17 июля 2022 года», — говорится в сообщении. Ранее Центральная избирательная комиссия Южной Осетии утвердила документы по проведению референдума о присоединении к России. Анатолий Бибилов заявил 5 апреля о готовности войти в состав России. Он назвал Россию исторической родиной, пишет портал «Дни.ру». После в республике прошли выборы, во втором туре одержал победу лидер партии «Ныхас» Алан Гаглоев. Он также отметил, что Южная Осетия проведет референдум по вхождению в состав РФ.