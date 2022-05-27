Полицейские ищут очевидцев, которые помогут раскрыть данное пресатупление Фото: Илья Московец © URA.RU

В Челябинске разыскивают мужчину, который ранил учительницу лицея в спину. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, нападение на женщину произошло в ночь на 27 мая в Ленинском районе города.

«Около 23 часов 26 мая, 50-летняя учительница возвращалась домой из сада. Когда женщина была у подъезда, сзади к ней подошел мужчина и нанес ранение в спину. После этого он сразу скрылся», — сообщили в полицейском главке.

Женщина лежала у входа в подъезд, а полицию и скорую помощь вызвали прохожие. Пострадавшую доставили в больницу с колото-резаной раной, сейчас ее жизни ничего не угрожает.

По данному факту возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ч. 2 ст. 111 УК РФ). Максимальное наказание по данной статье: лишение свободы на срок до десяти лет с ограничением свободы до двух лет.

Сейчас полицейские изымают записи с камер видеонаблюдения и изучают возможные пути отхода нападавшего. Сотрудники полиции ищут очевидцев и обращаются к горожанам с просьбой предоставить любую информацию, которая поможет раскрытию данного преступления, по телефонам 02, 102-112.