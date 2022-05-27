Скандальному кооперативу из Екатеринбурга ищут нового главу. «Хотят спихнуть с себя ответственность»

28 мая 2022 в 20:06 Размер текста - 17 +

Пайщики КПК «Народный капитал» не могут вернуть деньги Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге состоялась встреча пайщиков кредитно потребительского кооператива (КПК) «Народный капитал» и руководителей организации. Несколько десятков свердловчан вложили сотни тысяч рублей в кооператив и не могут получить их обратно. Пострадавшие уверены, что представители кооператива ищут нового главу, чтобы свалить ответственность на него. Об этом URA.RU рассказала одна из пайщиц КПК. «Представители кооператива организовали с нами встречу, хотели провести голосование за выбор нового председателя правления, так как все старые уволились. По факту же просто хотят свалить ответственность на других и выйти сухими из воды. Конкретики никакой на встрече не было, представители компании продвигали свои интересы, которые не совпадают с нашими», — поделилась одна из пайщиц, пожелавшая остаться анонимной. По словам собеседницы, ее мать вложила в кооператив порядка 400 тысяч рублей и не может получить их обратно. При этом, уверяет девушка, у нее есть решение суда, по которому КПК «Народный капитал» обязан вернуть деньги. «Нам еще повезло — у нас есть решение суда. Некоторые же не могут расторгнуть договоры. Есть те, кто вложил в кооператив миллионы рублей», — добавляет собеседницы. Представитель КПК «Народный капитал» Игорь Голубицкий в беседе с URA.RU пояснил, что на встрече должны были выбрать нового председателя правления, но так как пришло мало людей, кворум не состоялся. «От обязательств никто не отказывается. Необходимо выбрать нового председателя правления и заниматься возвратом денежных средств у должников, снимать аресты с их имущества. На следующей неделе начнем рассылать бюллетени для заочного голосования, как быстро все закончится, зависит от пайщиков», — пояснил Голубицкий. URA.RU направил запрос в прокуратуру Свердловской области, чтобы уточнить, на каком этапе находится проверка сообщений от пайщиков «Народного капитала». Ответ ожидается.

В Екатеринбурге состоялась встреча пайщиков кредитно потребительского кооператива (КПК) «Народный капитал» и руководителей организации. Несколько десятков свердловчан вложили сотни тысяч рублей в кооператив и не могут получить их обратно. Пострадавшие уверены, что представители кооператива ищут нового главу, чтобы свалить ответственность на него. Об этом URA.RU рассказала одна из пайщиц КПК. «Представители кооператива организовали с нами встречу, хотели провести голосование за выбор нового председателя правления, так как все старые уволились. По факту же просто хотят свалить ответственность на других и выйти сухими из воды. Конкретики никакой на встрече не было, представители компании продвигали свои интересы, которые не совпадают с нашими», — поделилась одна из пайщиц, пожелавшая остаться анонимной. По словам собеседницы, ее мать вложила в кооператив порядка 400 тысяч рублей и не может получить их обратно. При этом, уверяет девушка, у нее есть решение суда, по которому КПК «Народный капитал» обязан вернуть деньги. «Нам еще повезло — у нас есть решение суда. Некоторые же не могут расторгнуть договоры. Есть те, кто вложил в кооператив миллионы рублей», — добавляет собеседницы. Представитель КПК «Народный капитал» Игорь Голубицкий в беседе с URA.RU пояснил, что на встрече должны были выбрать нового председателя правления, но так как пришло мало людей, кворум не состоялся. «От обязательств никто не отказывается. Необходимо выбрать нового председателя правления и заниматься возвратом денежных средств у должников, снимать аресты с их имущества. На следующей неделе начнем рассылать бюллетени для заочного голосования, как быстро все закончится, зависит от пайщиков», — пояснил Голубицкий. URA.RU направил запрос в прокуратуру Свердловской области, чтобы уточнить, на каком этапе находится проверка сообщений от пайщиков «Народного капитала». Ответ ожидается.