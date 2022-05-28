Москвичка отдалась пенсионеру и развела его на квартиру

28 мая 2022 в 20:33 Размер текста - 17 +

Женщина получила квартиру после того, как забеременела Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Уроженка Украины родила ребенка 73-летнему пенсионеру из Москвы, после чего он переписал на нее квартиру за 13 миллионов рублей. Об этом сообщает telegram-канал Baza. Четыре года назад 37-летняя Инна устроилась работать к пенсионеру домработницей. Вскоре между ними завязались романтические отношения. После чего девушка сообщила, что беременна, и мужчина купил ей трехкомнатную квартиру 13 миллионов рублей. Однако у москвича закрались сомнения в отцовстве, так как ребенок походил на представителя другой национальности. «Тогда он сделал ДНК-тест по слюне, который подтвердил, что ребенок к нему не имеет отношения. В итоге он обвинил Инну в мошенничестве на 13 миллионов рублей и подал заявление в полицию», — передает Baza.

Уроженка Украины родила ребенка 73-летнему пенсионеру из Москвы, после чего он переписал на нее квартиру за 13 миллионов рублей. Об этом сообщает telegram-канал Baza. Четыре года назад 37-летняя Инна устроилась работать к пенсионеру домработницей. Вскоре между ними завязались романтические отношения. После чего девушка сообщила, что беременна, и мужчина купил ей трехкомнатную квартиру 13 миллионов рублей. Однако у москвича закрались сомнения в отцовстве, так как ребенок походил на представителя другой национальности. «Тогда он сделал ДНК-тест по слюне, который подтвердил, что ребенок к нему не имеет отношения. В итоге он обвинил Инну в мошенничестве на 13 миллионов рублей и подал заявление в полицию», — передает Baza.