Родительское сообщество осудило акцию челябинского алкомаркета

28 мая 2022 в 20:53 Размер текста - 17 +

По мнению Ирины Вольнец, розыгрыши алкомаркетов в привязке к детским праздникам неуместны Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец отреагировала на рекламную акцию челябинского магазина разливных напитков, который разыгрывает ценные подарки к Дню защиты детей. По ее словам, такой маркетинг не уместен, но в то же время законом не запрещены алкорозыгрыши. «Есть, конечно, понятия морали, этики и здравого смысла, какие-то нормы элементарные. Но в то же самое время есть закон РФ, который не предусматривает, что в День защиты детей нельзя разыгрывать какие-то сертификаты. Собственники бизнеса руководствуются принципом все, что не запрещено, то разрешено», — цитирует Ирину Волынец издание «Ридус». При этом Волынец отметила, что у предпринимателя не было умысла устроить провокацию. Скорее, так совпало, а маркетологи не смогли просчитать последствий. В то же время, с точки зрения закона, никаких санкций не будет — нет нарушений ни уголовного, ни административного кодекса. Как ранее сообщало URA.RU, челябинцев возмутила рекламная акция алкомаркета, приуроченная к детскому празднику с розыгрышем авторегистратора и денежных сертификатов. В комментариях к постам с рекламой они писали, что такой маркетинг неуместен. Кто-то даже пошутил, что алкоголики — это тоже дети.

Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец отреагировала на рекламную акцию челябинского магазина разливных напитков, который разыгрывает ценные подарки к Дню защиты детей. По ее словам, такой маркетинг не уместен, но в то же время законом не запрещены алкорозыгрыши. «Есть, конечно, понятия морали, этики и здравого смысла, какие-то нормы элементарные. Но в то же самое время есть закон РФ, который не предусматривает, что в День защиты детей нельзя разыгрывать какие-то сертификаты. Собственники бизнеса руководствуются принципом все, что не запрещено, то разрешено», — цитирует Ирину Волынец издание «Ридус». При этом Волынец отметила, что у предпринимателя не было умысла устроить провокацию. Скорее, так совпало, а маркетологи не смогли просчитать последствий. В то же время, с точки зрения закона, никаких санкций не будет — нет нарушений ни уголовного, ни административного кодекса. Как ранее сообщало URA.RU, челябинцев возмутила рекламная акция алкомаркета, приуроченная к детскому празднику с розыгрышем авторегистратора и денежных сертификатов. В комментариях к постам с рекламой они писали, что такой маркетинг неуместен. Кто-то даже пошутил, что алкоголики — это тоже дети.