В Тюмени сбили шестилетнего ребенка

По предварительной информации, в результате ДТП на улице Усадебной пострадал шестилетний ребенок
Водитель сбил шестилетнего ребенка в районе улицы Усадебной в Тюмени. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции. По мнению водителя, ребенок пытался перебежать дорогу в неположенном месте.
«Шестилетний мальчик сбит сегодня автомобилем „Лада Веста“. Он пересекал улицу там, где нет пешеходного перехода. Водитель утверждает, что ребенок перебегал через дорогу», — рассказали в пресс-службе УГИБДД Тюменской области.
Сейчас ведомство выясняет обстоятельства инцидента. При этом предварительно сообщается, что мальчик получил ушиб.
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