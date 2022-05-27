27 мая 2022

В Тюмени сбили шестилетнего ребенка

© Служба новостей «URA.RU»
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Аварийный знак. Курган, алкоголь, дтп, авария, пьяный за рулем, пьяный водитель
По предварительной информации, в результате ДТП на улице Усадебной пострадал шестилетний ребенок Фото:

Водитель сбил шестилетнего ребенка в районе улицы Усадебной в Тюмени. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции. По мнению водителя, ребенок пытался перебежать дорогу в неположенном месте.

«Шестилетний мальчик сбит сегодня автомобилем „Лада Веста“. Он пересекал улицу там, где нет пешеходного перехода. Водитель утверждает, что ребенок перебегал через дорогу», — рассказали в пресс-службе УГИБДД Тюменской области.

Сейчас ведомство выясняет обстоятельства инцидента. При этом предварительно сообщается, что мальчик получил ушиб.

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Водитель сбил шестилетнего ребенка в районе улицы Усадебной в Тюмени. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции. По мнению водителя, ребенок пытался перебежать дорогу в неположенном месте. «Шестилетний мальчик сбит сегодня автомобилем „Лада Веста“. Он пересекал улицу там, где нет пешеходного перехода. Водитель утверждает, что ребенок перебегал через дорогу», — рассказали в пресс-службе УГИБДД Тюменской области. Сейчас ведомство выясняет обстоятельства инцидента. При этом предварительно сообщается, что мальчик получил ушиб.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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