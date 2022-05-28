Взрыв на тротуаре чуть не задел тюменцев. Видео

29 мая 2022 в 00:23 Размер текста - 17 +

Взрыв произошел из-за короткого замыкания. На месте уже начали ремонтные работы Фото: Анна Майорова © URA.RU На одной из улиц Тюмени произошел взрыв на тротуаре, который чуть не задел проходящих мимо горожан. Один из жителей города успел запечатлеть эти события на видео. На кадрах четко видно, как на несколько секунд из тротуара вырывается огонь. В этот момент рядом проходили горожане. «В городской администрации сообщили, что в СУЭНКО рассказали: произошло автоматическое отключение электроснабжения на ул. Широтная и Монтажников», — передает издание 72.RU. Также известно, что поврежденный высоковольтный кабель уже отключили после короткого замыкания. СУЭНКО начала проводить ремонтные работы.

На одной из улиц Тюмени произошел взрыв на тротуаре, который чуть не задел проходящих мимо горожан. Один из жителей города успел запечатлеть эти события на видео. На кадрах четко видно, как на несколько секунд из тротуара вырывается огонь. В этот момент рядом проходили горожане. «В городской администрации сообщили, что в СУЭНКО рассказали: произошло автоматическое отключение электроснабжения на ул. Широтная и Монтажников», — передает издание 72.RU. Также известно, что поврежденный высоковольтный кабель уже отключили после короткого замыкания. СУЭНКО начала проводить ремонтные работы.