Участники конкурса «Лидеры России» прошли серьезные испытания

Оценочные дни состоялись 27—28 мая Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В 27-28 числах мая состоялись оценочные дни суперфинала конкурса управленцев «Лидеры России» — проекта президентской платформы «Россия- страна возможностей» — в рамках которых участники решали гиперреалистичные задачи. Участниками суперфинала стали 300 человек из 56 регионов России и шести стран: Беларуси, Казахстана, Польши, Эстонии, Франции и ОАЭ. Об этом URA.RU стало известно из пресс-релиза, выложенного на официальном сайте конкурса.

«На суперфинале четвертого сезона „Лидеров России“ мы применяли иммерсивную оценку. Все задания были гиперреалистичны. Например, в одном из них участники выступали в роли управленческой команды региона, которой требовалось устранить последствия техногенной аварии. […] Чтобы обстановка была похожа на настоящую ситуацию, в зале звучали сигналы тревоги, был симулирован дым, людям раздали средства индивидуальной защиты», — рассказал об особенностях оценочных мероприятий четвертого сезона председатель Экспертного совета конкурса «Лидеры России» Павел Безручко. Он заверил, что система оценивания была максимально объективной, непредвзятой, беспристрастной. Результаты конкурса будут объявлены 29 мая.

По словам Безручко, конкурсантам помогали победители прошлых сезонов конкурса: в зависимости от ситуации они играли роли инвесторов, были членами кадрового комитета и проводили собеседования с участниками. По мере того, как участники выполняли индивидуальные задания, с ними беседовали действующие сотрудники МЧС РФ, а также специалисты по антикризисным ситуациям.

Участники конкурса решали кейсы, основанные на реальных управленческих задачах, которые обычно стоят перед руководителями в регионах и на федеральном уровне. Разработчиками кейсов стали наставники конкурса, в том числе помощник президента РФ Игорь Левитин, президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохов и заместитель председателя Госдумы ФС РФ Ирина Яровая. Отдельные встречи с конкурсантами провели полномочный представитель Президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, губернатор Магаданской области Сергей Носов и другие наставники.

Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия — страна возможностей» была создана по инициативе президента РФ Владимира Путина. Ее ключевыми целями являются: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан и создание социальных лифтов в стране. Организация развивает одноименную платформу, в которой объединены 26 проектов, включая конкурс управленцев «Лидеры России», всероссийский конкурс «Большая перемена» и всероссийский конкурс «Время карьеры».