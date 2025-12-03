Над небом Саратовской области уничтожили несколько украинских БПЛА
В Саратовской области ликвидировали БПЛА
03 декабря 2025 в 05:22
Над территорией Петровского района Саратовской области ликвидированы беспилотные летательные аппараты. Об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин.
«Над Петровским районом ликвидированы БПЛА. Предварительно пострадавших нет. На месте работают все экстренные службы», — написал глава Саратовской области в официальном telegram-канале.
