28 мая 2022
27 мая 2022

Челябинцы после дождей собрали аномальный урожай грибов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Автодорога М5. Челябинск, торговля, консервы, грибы, м5, автодорога, придорожная торговля, автотранспорт, трасса м5
Маслята уже продают ведрами Фото:

Жители Копейска (Челябинская область) в соцсетях делятся фотографиями урожая грибов, который им удалось собрать после дождей. Некоторые уже начали продавать маслята по 300 рублей за килограмм.

«Дожди в Копейске дали ранний урожай грибов! Насобирали сегодня свой ужин рядом с Горняком», — пишет один из местных жителей в паблике «Копейск (в) Теме. Новости» в соцсети «ВКонтакте».

В комментариях к посту с фотографией пользователи выкладывают объявления о продаже грибов. Так, маслята продают по 200-300 рублей за килограмм, коровники — по 100 рублей. Многие не верят в подлинность фото, ставя под сомнение, что в мае можно насобирать ведро грибов.

Маслятами уже торгуют по 300 рублей за килограмм

Несколько дней назад об урожае грибов сообщали жители Сосновского района. Одна из местных жительниц утверждает, что собрала мешок грибов прямо возле дачного участка.

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Жители Копейска (Челябинская область) в соцсетях делятся фотографиями урожая грибов, который им удалось собрать после дождей. Некоторые уже начали продавать маслята по 300 рублей за килограмм. «Дожди в Копейске дали ранний урожай грибов! Насобирали сегодня свой ужин рядом с Горняком», — пишет один из местных жителей в паблике «Копейск (в) Теме. Новости» в соцсети «ВКонтакте». В комментариях к посту с фотографией пользователи выкладывают объявления о продаже грибов. Так, маслята продают по 200-300 рублей за килограмм, коровники — по 100 рублей. Многие не верят в подлинность фото, ставя под сомнение, что в мае можно насобирать ведро грибов. Несколько дней назад об урожае грибов сообщали жители Сосновского района. Одна из местных жительниц утверждает, что собрала мешок грибов прямо возле дачного участка.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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