Жители Копейска (Челябинская область) в соцсетях делятся фотографиями урожая грибов, который им удалось собрать после дождей. Некоторые уже начали продавать маслята по 300 рублей за килограмм.
«Дожди в Копейске дали ранний урожай грибов! Насобирали сегодня свой ужин рядом с Горняком», — пишет один из местных жителей в паблике «Копейск (в) Теме. Новости» в соцсети «ВКонтакте».
В комментариях к посту с фотографией пользователи выкладывают объявления о продаже грибов. Так, маслята продают по 200-300 рублей за килограмм, коровники — по 100 рублей. Многие не верят в подлинность фото, ставя под сомнение, что в мае можно насобирать ведро грибов.
Маслятами уже торгуют по 300 рублей за килограмм
Паблик «Копейск (в) Теме. Новости» в соцсети «ВКонтакте»
Несколько дней назад об урожае грибов сообщали жители Сосновского района. Одна из местных жительниц утверждает, что собрала мешок грибов прямо возле дачного участка.
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Жители Копейска (Челябинская область) в соцсетях делятся фотографиями урожая грибов, который им удалось собрать после дождей. Некоторые уже начали продавать маслята по 300 рублей за килограмм. «Дожди в Копейске дали ранний урожай грибов! Насобирали сегодня свой ужин рядом с Горняком», — пишет один из местных жителей в паблике «Копейск (в) Теме. Новости» в соцсети «ВКонтакте». В комментариях к посту с фотографией пользователи выкладывают объявления о продаже грибов. Так, маслята продают по 200-300 рублей за килограмм, коровники — по 100 рублей. Многие не верят в подлинность фото, ставя под сомнение, что в мае можно насобирать ведро грибов. Несколько дней назад об урожае грибов сообщали жители Сосновского района. Одна из местных жительниц утверждает, что собрала мешок грибов прямо возле дачного участка.