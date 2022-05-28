Маслята уже продают ведрами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители Копейска (Челябинская область) в соцсетях делятся фотографиями урожая грибов, который им удалось собрать после дождей. Некоторые уже начали продавать маслята по 300 рублей за килограмм.

«Дожди в Копейске дали ранний урожай грибов! Насобирали сегодня свой ужин рядом с Горняком», — пишет один из местных жителей в паблике «Копейск (в) Теме. Новости» в соцсети «ВКонтакте».

В комментариях к посту с фотографией пользователи выкладывают объявления о продаже грибов. Так, маслята продают по 200-300 рублей за килограмм, коровники — по 100 рублей. Многие не верят в подлинность фото, ставя под сомнение, что в мае можно насобирать ведро грибов.

Маслятами уже торгуют по 300 рублей за килограмм Паблик «Копейск (в) Теме. Новости» в соцсети «ВКонтакте»

Несколько дней назад об урожае грибов сообщали жители Сосновского района. Одна из местных жительниц утверждает, что собрала мешок грибов прямо возле дачного участка.