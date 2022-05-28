В Пермском крае пройдет гроза с дождем и сильным ветром

29 мая 2022 в 02:25 Размер текста - 17 +

Гроза ожидается в Перми 29—30 мая Фото: Pixabay В Пермском крае 29 — 30 мая пройдут дожди с сильными порывами ветра. В дневное время высока вероятность грозы, сообщает Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. «29—30 мая кратковременные дожди будут выпадать в большинстве районов Перми. Грозовая активность проявится в дневные часы, и будет сопровождаться усилением ветра до 20 м/с», — указано в информации на сайте центра. Температура воздуха повысится. Во вторник 31 мая интенсивность осадков и их зона уменьшится, температурный фон останется на прежнем уровне.

В Пермском крае 29 — 30 мая пройдут дожди с сильными порывами ветра. В дневное время высока вероятность грозы, сообщает Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. «29—30 мая кратковременные дожди будут выпадать в большинстве районов Перми. Грозовая активность проявится в дневные часы, и будет сопровождаться усилением ветра до 20 м/с», — указано в информации на сайте центра. Температура воздуха повысится. Во вторник 31 мая интенсивность осадков и их зона уменьшится, температурный фон останется на прежнем уровне.