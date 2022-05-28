28 мая 2022
27 мая 2022

В Пермском крае пройдет гроза с дождем и сильным ветром

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытая лицензия 07.07.2015. Молния. Гроза., молния
Гроза ожидается в Перми 29—30 мая Фото:

В Пермском крае 29 — 30 мая пройдут дожди с сильными порывами ветра. В дневное время высока вероятность грозы, сообщает Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«29—30 мая кратковременные дожди будут выпадать в большинстве районов Перми. Грозовая активность проявится в дневные часы, и будет сопровождаться усилением ветра до 20 м/с», — указано в информации на сайте центра.

Температура воздуха повысится. Во вторник 31 мая интенсивность осадков и их зона уменьшится, температурный фон останется на прежнем уровне.

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В Пермском крае 29 — 30 мая пройдут дожди с сильными порывами ветра. В дневное время высока вероятность грозы, сообщает Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. «29—30 мая кратковременные дожди будут выпадать в большинстве районов Перми. Грозовая активность проявится в дневные часы, и будет сопровождаться усилением ветра до 20 м/с», — указано в информации на сайте центра. Температура воздуха повысится. Во вторник 31 мая интенсивность осадков и их зона уменьшится, температурный фон останется на прежнем уровне.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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