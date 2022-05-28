Власти Херсона назвали сроки присоединения к России

29 мая 2022 в 08:22 Размер текста - 17 +

Херсонская область может стать частью России в следующем году Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Присоединение Херсонской области к России может состояться не ранее чем в 2023 году. Такие сроки озвучил замглавы военно-гражданской администрации области Кирилл Стремоусов. «К осени этого [присоединения] не произойдет. Мы готовим административную систему, а потом, ближе к следующему году, посмотрим, как обстоят дела», — отметил он в интервью изданию Reuters. Ранее власти области приняли решение закрыть границу, которая проходит по украинским регионам. Это сделано для безопасности местных жителей, которые подвергаются обстрелам с украинской стороны. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, напоминают « Невские новости» . По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатов. Херсонская и большая часть Запорожской области перешли под полный контроль российской армии в марте этого года.

Присоединение Херсонской области к России может состояться не ранее чем в 2023 году. Такие сроки озвучил замглавы военно-гражданской администрации области Кирилл Стремоусов. «К осени этого [присоединения] не произойдет. Мы готовим административную систему, а потом, ближе к следующему году, посмотрим, как обстоят дела», — отметил он в интервью изданию Reuters. Ранее власти области приняли решение закрыть границу, которая проходит по украинским регионам. Это сделано для безопасности местных жителей, которые подвергаются обстрелам с украинской стороны. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, напоминают «Невские новости». По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатов. Херсонская и большая часть Запорожской области перешли под полный контроль российской армии в марте этого года.