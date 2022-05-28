28 мая 2022

Власти Херсона назвали сроки присоединения к России

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Херсонская область может стать частью России в следующем году Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Присоединение Херсонской области к России может состояться не ранее чем в 2023 году. Такие сроки озвучил замглавы военно-гражданской администрации области Кирилл Стремоусов.

«К осени этого [присоединения] не произойдет. Мы готовим административную систему, а потом, ближе к следующему году, посмотрим, как обстоят дела», — отметил он в интервью изданию Reuters.

Ранее власти области приняли решение закрыть границу, которая проходит по украинским регионам. Это сделано для безопасности местных жителей, которые подвергаются обстрелам с украинской стороны.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, напоминают «Невские новости». По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатов. Херсонская и большая часть Запорожской области перешли под полный контроль российской армии в марте этого года.

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Присоединение Херсонской области к России может состояться не ранее чем в 2023 году. Такие сроки озвучил замглавы военно-гражданской администрации области Кирилл Стремоусов. «К осени этого [присоединения] не произойдет. Мы готовим административную систему, а потом, ближе к следующему году, посмотрим, как обстоят дела», — отметил он в интервью изданию Reuters. Ранее власти области приняли решение закрыть границу, которая проходит по украинским регионам. Это сделано для безопасности местных жителей, которые подвергаются обстрелам с украинской стороны. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, напоминают «Невские новости». По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатов. Херсонская и большая часть Запорожской области перешли под полный контроль российской армии в марте этого года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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