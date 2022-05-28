В Тюменской области тракторист насмерть задавил рабочего

Тракторист не убедился в безопасности перед началом движения
В Тюменской области в селе Равнец тракторист насмерть задавил 32-летнего рабочего. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД Тюменской области. Молодой человек погиб на месте происшествия.
«В селе Равнец в Ишимском районе в поле, при проведении посевных работ, тракторист не убедился в безопасности перед началом движения. Посевной комплекс наехал на 32-летнего рабочего, находившегося рядом. Молодой человек скончался на месте инцидента», — говорится в сообщении.
Ранее URA.RU писало, что в Тюмени тракторист сбил на пешеходном переходе девушку. Пострадавшая получила тяжелые повреждения и была доставлена в больницу.
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