28 мая 2022
27 мая 2022

В Тюменской области тракторист насмерть задавил рабочего

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Тракторист не убедился в безопасности перед началом движения Фото:

В Тюменской области в селе Равнец тракторист насмерть задавил 32-летнего рабочего. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД Тюменской области. Молодой человек погиб на месте происшествия.

«В селе Равнец в Ишимском районе в поле, при проведении посевных работ, тракторист не убедился в безопасности перед началом движения. Посевной комплекс наехал на 32-летнего рабочего, находившегося рядом. Молодой человек скончался на месте инцидента», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени тракторист сбил на пешеходном переходе девушку. Пострадавшая получила тяжелые повреждения и была доставлена в больницу.

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В Тюменской области в селе Равнец тракторист насмерть задавил 32-летнего рабочего. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД Тюменской области. Молодой человек погиб на месте происшествия. «В селе Равнец в Ишимском районе в поле, при проведении посевных работ, тракторист не убедился в безопасности перед началом движения. Посевной комплекс наехал на 32-летнего рабочего, находившегося рядом. Молодой человек скончался на месте инцидента», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени тракторист сбил на пешеходном переходе девушку. Пострадавшая получила тяжелые повреждения и была доставлена в больницу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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