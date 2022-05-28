В Тюменской области тракторист насмерть задавил рабочего

29 мая 2022 в 09:52 Размер текста - 17 +

Тракторист не убедился в безопасности перед началом движения Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В Тюменской области в селе Равнец тракторист насмерть задавил 32-летнего рабочего. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД Тюменской области. Молодой человек погиб на месте происшествия. «В селе Равнец в Ишимском районе в поле, при проведении посевных работ, тракторист не убедился в безопасности перед началом движения. Посевной комплекс наехал на 32-летнего рабочего, находившегося рядом. Молодой человек скончался на месте инцидента», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени тракторист сбил на пешеходном переходе девушку. Пострадавшая получила тяжелые повреждения и была доставлена в больницу.

В Тюменской области в селе Равнец тракторист насмерть задавил 32-летнего рабочего. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД Тюменской области. Молодой человек погиб на месте происшествия. «В селе Равнец в Ишимском районе в поле, при проведении посевных работ, тракторист не убедился в безопасности перед началом движения. Посевной комплекс наехал на 32-летнего рабочего, находившегося рядом. Молодой человек скончался на месте инцидента», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени тракторист сбил на пешеходном переходе девушку. Пострадавшая получила тяжелые повреждения и была доставлена в больницу.