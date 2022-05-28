Губернатор Приморья попал в базу сайта «Миротворец»*

29 мая 2022 в 10:44 Размер текста - 17 +

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко прокомментировал это событие Фото: Владимир Андреев © URA.RU Губернатор Приморского края Олег Кожемяко попали в черные списки сайта «Миротворец» (экстремистский ресурс, запрещенный на территории РФ). Об этом рассказал сам политик в своем telegram-канале. «Только что узнал, что меня внесли в базу украинского сайта „Миротворца“ за то, что побывал в Донбассе. ЛНР и ДНР — это независимые государства, поэтому еще только не хватало нам — спрашивать у враждебного [России] украинского руководства, куда нам ездить», — коротко прокомментировал он это событие. Сам сайт был создан на Украине. Он известен скандальными публикациями, в которых обнародовались данные журналистов, граждан ДНР и ЛНР, защищающих свои территории, и других людей, в том числе высокопоставленных. Авторы сайта называли их «изменниками родины». *сайт «Миротворец» признан экстремистским ресурсом и запрещен на территории России

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко попали в черные списки сайта «Миротворец» (экстремистский ресурс, запрещенный на территории РФ). Об этом рассказал сам политик в своем telegram-канале. «Только что узнал, что меня внесли в базу украинского сайта „Миротворца“ за то, что побывал в Донбассе. ЛНР и ДНР — это независимые государства, поэтому еще только не хватало нам — спрашивать у враждебного [России] украинского руководства, куда нам ездить», — коротко прокомментировал он это событие. Сам сайт был создан на Украине. Он известен скандальными публикациями, в которых обнародовались данные журналистов, граждан ДНР и ЛНР, защищающих свои территории, и других людей, в том числе высокопоставленных. Авторы сайта называли их «изменниками родины». *сайт «Миротворец» признан экстремистским ресурсом и запрещен на территории России