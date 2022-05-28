28 мая 2022

Губернатор Приморья попал в базу сайта «Миротворец»*

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Пресс-конференция губернатора Приморья Олега Кожемяко в ТАСС. Москва, кожемяко олег
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко прокомментировал это событие Фото:

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко попали в черные списки сайта «Миротворец» (экстремистский ресурс, запрещенный на территории РФ). Об этом рассказал сам политик в своем telegram-канале.

«Только что узнал, что меня внесли в базу украинского сайта „Миротворца“ за то, что побывал в Донбассе. ЛНР и ДНР — это независимые государства, поэтому еще только не хватало нам — спрашивать у враждебного [России] украинского руководства, куда нам ездить», — коротко прокомментировал он это событие.

Сам сайт был создан на Украине. Он известен скандальными публикациями, в которых обнародовались данные журналистов, граждан ДНР и ЛНР, защищающих свои территории, и других людей, в том числе высокопоставленных. Авторы сайта называли их «изменниками родины».

*сайт «Миротворец» признан экстремистским ресурсом и запрещен на территории России

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Губернатор Приморского края Олег Кожемяко попали в черные списки сайта «Миротворец» (экстремистский ресурс, запрещенный на территории РФ). Об этом рассказал сам политик в своем telegram-канале. «Только что узнал, что меня внесли в базу украинского сайта „Миротворца“ за то, что побывал в Донбассе. ЛНР и ДНР — это независимые государства, поэтому еще только не хватало нам — спрашивать у враждебного [России] украинского руководства, куда нам ездить», — коротко прокомментировал он это событие. Сам сайт был создан на Украине. Он известен скандальными публикациями, в которых обнародовались данные журналистов, граждан ДНР и ЛНР, защищающих свои территории, и других людей, в том числе высокопоставленных. Авторы сайта называли их «изменниками родины». *сайт «Миротворец» признан экстремистским ресурсом и запрещен на территории России
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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