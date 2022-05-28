Тюменские полицейские спасли семью из пожара

29 мая 2022 в 13:23 Размер текста - 17 +

Сотрудники полиции спасли из пожара женщину и двух несовершеннолетних Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Тюменской области сотрудники ДПС спасли из пожара семью. Полицейские заметили черный дым над жилыми домами и поспешили к предполагаемому месту возгорания. Об этом сообщила пресс-служба МВД России. «Услышав крики, доносящиеся из жилого строения, [один из сотрудников ДПС] Александр Волощук поспешил на помощь людям. Входная дверь уже была заблокирована огнем, и граждане не могли выйти. Полицейский пробежал мимо горящих построек, разбил одно из окон и стал звать тех, кто был внутри. Он помог выбраться из дома женщине и двум ее несовершеннолетним детям», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк. Также сотрудники полиции успели переместить горящий вблизи очага пожара КамАЗ в безопасное место. Отмечается, что внутри машины находились баки с дизельным топливом.

В Тюменской области сотрудники ДПС спасли из пожара семью. Полицейские заметили черный дым над жилыми домами и поспешили к предполагаемому месту возгорания. Об этом сообщила пресс-служба МВД России. «Услышав крики, доносящиеся из жилого строения, [один из сотрудников ДПС] Александр Волощук поспешил на помощь людям. Входная дверь уже была заблокирована огнем, и граждане не могли выйти. Полицейский пробежал мимо горящих построек, разбил одно из окон и стал звать тех, кто был внутри. Он помог выбраться из дома женщине и двум ее несовершеннолетним детям», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк. Также сотрудники полиции успели переместить горящий вблизи очага пожара КамАЗ в безопасное место. Отмечается, что внутри машины находились баки с дизельным топливом.