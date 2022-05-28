28 мая 2022
27 мая 2022

Тюменские полицейские спасли семью из пожара

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Смог в мкр Солнечный и работа МЧС России на горящем торфяннике. Екатеринбург, перекрытие дороги, полиция, дпс
Сотрудники полиции спасли из пожара женщину и двух несовершеннолетних Фото:

В Тюменской области сотрудники ДПС спасли из пожара семью. Полицейские заметили черный дым над жилыми домами и поспешили к предполагаемому месту возгорания. Об этом сообщила пресс-служба МВД России.

«Услышав крики, доносящиеся из жилого строения, [один из сотрудников ДПС] Александр Волощук поспешил на помощь людям. Входная дверь уже была заблокирована огнем, и граждане не могли выйти. Полицейский пробежал мимо горящих построек, разбил одно из окон и стал звать тех, кто был внутри. Он помог выбраться из дома женщине и двум ее несовершеннолетним детям», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Также сотрудники полиции успели переместить горящий вблизи очага пожара КамАЗ в безопасное место. Отмечается, что внутри машины находились баки с дизельным топливом.

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В Тюменской области сотрудники ДПС спасли из пожара семью. Полицейские заметили черный дым над жилыми домами и поспешили к предполагаемому месту возгорания. Об этом сообщила пресс-служба МВД России. «Услышав крики, доносящиеся из жилого строения, [один из сотрудников ДПС] Александр Волощук поспешил на помощь людям. Входная дверь уже была заблокирована огнем, и граждане не могли выйти. Полицейский пробежал мимо горящих построек, разбил одно из окон и стал звать тех, кто был внутри. Он помог выбраться из дома женщине и двум ее несовершеннолетним детям», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк. Также сотрудники полиции успели переместить горящий вблизи очага пожара КамАЗ в безопасное место. Отмечается, что внутри машины находились баки с дизельным топливом.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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