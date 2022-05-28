Фильм про шахматистов из ХМАО покажут на федеральном канале

Ленту покажут на канале «Матч! Страна» Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Премьерный показ фильма «Ханты-Мансийск — мировая столица шахмат» состоится 1 июня в 9:15 на телеканале «Матч! Страна». Об этом сообщили в официальной группе правительства ХМАО в соцсети «ВКонтакте».

«Герои фильма — югорские чемпионы, первые лица округа и зарубежные спортсмены. Также среди спикеров выступила и губернатор Югры Наталья Комарова», — отмечается в сообщении.

Работа над кинолентой шла около полугода. Съемки проходили в Ханты-Мансийском округе и за его пределами.