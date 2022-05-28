28 мая 2022
27 мая 2022

Фильм про шахматистов из ХМАО покажут на федеральном канале

© Служба новостей «URA.RU»
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Шахматы. Тюмень, шахматисты, шахматы, шахматная доска, игра в шахматы
Ленту покажут на канале «Матч! Страна» Фото:

Премьерный показ фильма «Ханты-Мансийск — мировая столица шахмат» состоится 1 июня в 9:15 на телеканале «Матч! Страна». Об этом сообщили в официальной группе правительства ХМАО в соцсети «ВКонтакте».

«Герои фильма — югорские чемпионы, первые лица округа и зарубежные спортсмены. Также среди спикеров выступила и губернатор Югры Наталья Комарова», — отмечается в сообщении.

Работа над кинолентой шла около полугода. Съемки проходили в Ханты-Мансийском округе и за его пределами.

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Премьерный показ фильма «Ханты-Мансийск — мировая столица шахмат» состоится 1 июня в 9:15 на телеканале «Матч! Страна». Об этом сообщили в официальной группе правительства ХМАО в соцсети «ВКонтакте». «Герои фильма — югорские чемпионы, первые лица округа и зарубежные спортсмены. Также среди спикеров выступила и губернатор Югры Наталья Комарова», — отмечается в сообщении. Работа над кинолентой шла около полугода. Съемки проходили в Ханты-Мансийском округе и за его пределами.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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