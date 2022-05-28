28 мая 2022
27 мая 2022
26 мая 2022

В ЯНАО домашнюю собаку укусила змея

© Служба новостей «URA.RU»
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Рыбовод Лопатин ООО ЮРПартнер Челябинск, змея, уж, аспид
Змея напала на собаку во время утренней прогулки в лесу Фото:

Во время прогулки в Дальнем СМП в Ноябрьске (ЯНАО) гадюка укусила собаку. Об этом корреспонденту URA.RU сообщила местная жительница, представившаяся Натальей.

«Утром мы гуляли на лесной дороге. Мою собаку укусила черная змея, по внешнему виду это была гадюка», — рассказала хозяйка собаки.

После происшествия жительница обратилась в ветеринарную клинику. Собаке поставили необходимые инъекции. Сейчас необходимо наблюдать за состоянием питомца. «Она лежит, не встает, морда опухла», — поделилась Наталья.

Ранее URA.RU писало, что любители активного отдыха в Ноябрьске (ЯНАО) обнаружили на снегу ядовитую змею — гадюку. Об этом сообщили местные жители, опубликовав фото пресмыкающегося в соцсети.

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Во время прогулки в Дальнем СМП в Ноябрьске (ЯНАО) гадюка укусила собаку. Об этом корреспонденту URA.RU сообщила местная жительница, представившаяся Натальей. «Утром мы гуляли на лесной дороге. Мою собаку укусила черная змея, по внешнему виду это была гадюка», — рассказала хозяйка собаки. После происшествия жительница обратилась в ветеринарную клинику. Собаке поставили необходимые инъекции. Сейчас необходимо наблюдать за состоянием питомца. «Она лежит, не встает, морда опухла», — поделилась Наталья. Ранее URA.RU писало, что любители активного отдыха в Ноябрьске (ЯНАО) обнаружили на снегу ядовитую змею — гадюку. Об этом сообщили местные жители, опубликовав фото пресмыкающегося в соцсети.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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