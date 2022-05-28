В ЯНАО домашнюю собаку укусила змея

Змея напала на собаку во время утренней прогулки в лесу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Во время прогулки в Дальнем СМП в Ноябрьске (ЯНАО) гадюка укусила собаку. Об этом корреспонденту URA.RU сообщила местная жительница, представившаяся Натальей.

«Утром мы гуляли на лесной дороге. Мою собаку укусила черная змея, по внешнему виду это была гадюка», — рассказала хозяйка собаки.

После происшествия жительница обратилась в ветеринарную клинику. Собаке поставили необходимые инъекции. Сейчас необходимо наблюдать за состоянием питомца. «Она лежит, не встает, морда опухла», — поделилась Наталья.

Ранее URA.RU писало, что любители активного отдыха в Ноябрьске (ЯНАО) обнаружили на снегу ядовитую змею — гадюку. Об этом сообщили местные жители, опубликовав фото пресмыкающегося в соцсети.