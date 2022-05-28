Экс-директор ОТВ рассказал о судьбе украденной двухтонной антенны

29 мая 2022 в 16:38 Размер текста - 17 +

Александр Мих предположил, что антенну невыгодно красть телевизионщикам Фото: Владимир Андреев © URA.RU Первый директор Областного телевидения Александр Мих рассказал, что спутниковая антенна, которую похитили неизвестные на ЖБИ в Екатеринбурге, не использовалась с 2009 года. И те, кто ее похитил, вряд ли смогут использовать ее по прямому назначению в силу двух причин — технической и экономической. Своим мнением Мих поделился в беседе с корреспондентом URA.RU. «ОТВ приобрело и установило тарелку в 2001 году для расширения зоны вещания на малонаселенные пункты, куда не доходили наземные линии связи. Тарелка проработала до 2008 года, потом ее отключили. Причин было несколько: во-первых, появилось цифровое телевидение, которое бесплатно распространяло сигнал ОТВ на всю область. Во-вторых, закончилась лицензия на право вещания через спутник. В-третьих, ОТВ в 2009 году переехало на другой адрес, соответственно, вся аппаратная с улицы Владимира Высоцкого вместе с оборудованием были демонтированы и отправлены на склад, так как потеряли актуальность», — рассказал Мих. Антенна оказалась заброшенной. В столбе, на котором располагалась тарелка, была дверь, и внутри на какое-то время образовался общественный туалет. Спустя еще время дверь заварили, вокруг появились заросли деревьев, по тарелке лазили дети. По словам Миха, сейчас использовать антенну по прямому назначению нецелесообразно. Есть интернет, а спутников, работающих на той частоте, для которой создана тарелка, почти не осталось. Более того, чтобы стать спутниковым оператором, нужно получить лицензию и зарегистрировать объект в Роскомнадзоре, доказав легальное происхождение оборудования. «Те, кто демонтировал тарелку, максимум могли сдать ее на металлолом. А руководство ОТВ, чтобы списать тарелку с баланса, понадобилось бы понести немалые затраты на демонтаж», — добавляет Мих. Спутниковую антенну «Ямал-37», которая принадлежит ОТВ, предположительно, украли осенью 2021 года. Пропажа обнаружилась во время весенней инвентаризации, которую проводила новый директор компании Элеонора Расулова. Юрист ОТВ в беседе с URA.RU предположил, что к краже антенны причастны люди, знакомые с темой телевизионного вещания.

Первый директор Областного телевидения Александр Мих рассказал, что спутниковая антенна, которую похитили неизвестные на ЖБИ в Екатеринбурге, не использовалась с 2009 года. И те, кто ее похитил, вряд ли смогут использовать ее по прямому назначению в силу двух причин — технической и экономической. Своим мнением Мих поделился в беседе с корреспондентом URA.RU. «ОТВ приобрело и установило тарелку в 2001 году для расширения зоны вещания на малонаселенные пункты, куда не доходили наземные линии связи. Тарелка проработала до 2008 года, потом ее отключили. Причин было несколько: во-первых, появилось цифровое телевидение, которое бесплатно распространяло сигнал ОТВ на всю область. Во-вторых, закончилась лицензия на право вещания через спутник. В-третьих, ОТВ в 2009 году переехало на другой адрес, соответственно, вся аппаратная с улицы Владимира Высоцкого вместе с оборудованием были демонтированы и отправлены на склад, так как потеряли актуальность», — рассказал Мих. Антенна оказалась заброшенной. В столбе, на котором располагалась тарелка, была дверь, и внутри на какое-то время образовался общественный туалет. Спустя еще время дверь заварили, вокруг появились заросли деревьев, по тарелке лазили дети. По словам Миха, сейчас использовать антенну по прямому назначению нецелесообразно. Есть интернет, а спутников, работающих на той частоте, для которой создана тарелка, почти не осталось. Более того, чтобы стать спутниковым оператором, нужно получить лицензию и зарегистрировать объект в Роскомнадзоре, доказав легальное происхождение оборудования. «Те, кто демонтировал тарелку, максимум могли сдать ее на металлолом. А руководство ОТВ, чтобы списать тарелку с баланса, понадобилось бы понести немалые затраты на демонтаж», — добавляет Мих. Спутниковую антенну «Ямал-37», которая принадлежит ОТВ, предположительно, украли осенью 2021 года. Пропажа обнаружилась во время весенней инвентаризации, которую проводила новый директор компании Элеонора Расулова. Юрист ОТВ в беседе с URA.RU предположил, что к краже антенны причастны люди, знакомые с темой телевизионного вещания.