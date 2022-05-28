Челябинский дошкольник на велосипеде попал в ДТП

29 мая 2022 в 16:50 Размер текста - 17 +

Ребенок попал в ДТП, когда пересекал проезжую часть в неположенном месте Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Верхнем Уфалее днем 28 мая 5-летний велосипедист во время прогулки с сестрой попал под колеса «Газели». Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, водитель машины вызвал экстренные службы, а мальчика доставили в больницу с тяжелыми травмами. «В Верхнем Уфалее в дневное время юный велосипедист, 2017 года рождения, пересекая проезжую часть слева направо вне зоны пешеходного перехода, попал под колеса автомобиля „Газель“. Водитель, 1988 года рождения, вызвал на место происшествия экстренные службы», — рассказали в пресс-службе полицейского главка. В результате ДТП мальчик госпитализирован с тяжелыми травмами. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства. В Госавтоинспекции также призвали родителей напомнить детям основные правила поведения вблизи проезжей части и перехода дороги. ДТП с ребенком произошло на перекрестке улиц Победы и Лермонтова Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области

В Верхнем Уфалее днем 28 мая 5-летний велосипедист во время прогулки с сестрой попал под колеса «Газели». Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, водитель машины вызвал экстренные службы, а мальчика доставили в больницу с тяжелыми травмами. «В Верхнем Уфалее в дневное время юный велосипедист, 2017 года рождения, пересекая проезжую часть слева направо вне зоны пешеходного перехода, попал под колеса автомобиля „Газель“. Водитель, 1988 года рождения, вызвал на место происшествия экстренные службы», — рассказали в пресс-службе полицейского главка. В результате ДТП мальчик госпитализирован с тяжелыми травмами. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства. В Госавтоинспекции также призвали родителей напомнить детям основные правила поведения вблизи проезжей части и перехода дороги.