В свердловском селе корова погналась за собакой и устроила ДТП. Видео

29 мая 2022 в 17:46 Размер текста - 17 +

Инцидент произошел в поселке Луговской Свердловской области Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В поселке Луговской (Свердловская область) произошло ДТП с участием коровы, собаки и машины. Пострадал только автомобиль — он получил механические повреждения, сообщил URA.RU читатель. «Корова бросилась на собаку. Пострадал и проезжающий мимо автомобиль. Выводы делайте из видео», — рассказал читатель. На кадрах видно, что собака бежит за машиной, а на дороге стоит корова. В итоге корова боднула собаку и задела проезжающий мимо автомобиль. По словам местных жителей, подобные инциденты с участием рогатого скота происходят часто. «Администрация округа и поселковые управы игнорируют просьбы граждан организовать выпас скота. На общественных началах это сделать невозможно. Скот болтается по всему району безнадзорно», — добавляет читатель. Поселок Луговской входит в состав Тугулымского городского округ и располагается в трехстах километрах от Екатеринбурга.

В поселке Луговской (Свердловская область) произошло ДТП с участием коровы, собаки и машины. Пострадал только автомобиль — он получил механические повреждения, сообщил URA.RU читатель. «Корова бросилась на собаку. Пострадал и проезжающий мимо автомобиль. Выводы делайте из видео», — рассказал читатель. На кадрах видно, что собака бежит за машиной, а на дороге стоит корова. В итоге корова боднула собаку и задела проезжающий мимо автомобиль. По словам местных жителей, подобные инциденты с участием рогатого скота происходят часто. «Администрация округа и поселковые управы игнорируют просьбы граждан организовать выпас скота. На общественных началах это сделать невозможно. Скот болтается по всему району безнадзорно», — добавляет читатель. Поселок Луговской входит в состав Тугулымского городского округ и располагается в трехстах километрах от Екатеринбурга.