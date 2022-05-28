28 мая 2022
27 мая 2022

В центре Кургана «мгновенно вспыхнула» старая иномарка

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на пункте приема металлолома. Челябинск, дым, пожар, пламя, огонь, горящий автомобиль
Предположительно, марка машины — Audi (архивное фото) Фото:

В Кургане автомобиль иностранного производства загорелся возле дома №21 по улице Криволапова. По словам очевидцев происшествия, машина вспыхнула мгновенно.

«Загорелась очень быстро. Я видела владельца машины, который что-то ремонтировал под капотом. Очевидно, какие-то провода не так соединил, — приводятся на сайте «Область 45» слова очевидца пожара. На момент публикации корреспонденту URA.RU в ГУ МЧС России по Курганской области информацию подтвердить не удалось. В территориальное министерство отправлен письменный запрос.

На месте происшествия работали сотрудники МЧС и бригада скорой помощи. По предварительным данным, машина была неисправна и хозяин часто ее ремонтировал, пострадавших в результате ЧП нет.

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В Кургане автомобиль иностранного производства загорелся возле дома №21 по улице Криволапова. По словам очевидцев происшествия, машина вспыхнула мгновенно. «Загорелась очень быстро. Я видела владельца машины, который что-то ремонтировал под капотом. Очевидно, какие-то провода не так соединил, — приводятся на сайте «Область 45» слова очевидца пожара. На момент публикации корреспонденту URA.RU в ГУ МЧС России по Курганской области информацию подтвердить не удалось. В территориальное министерство отправлен письменный запрос. На месте происшествия работали сотрудники МЧС и бригада скорой помощи. По предварительным данным, машина была неисправна и хозяин часто ее ремонтировал, пострадавших в результате ЧП нет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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