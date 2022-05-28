В центре Кургана «мгновенно вспыхнула» старая иномарка

Предположительно, марка машины — Audi (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Кургане автомобиль иностранного производства загорелся возле дома №21 по улице Криволапова. По словам очевидцев происшествия, машина вспыхнула мгновенно.

«Загорелась очень быстро. Я видела владельца машины, который что-то ремонтировал под капотом. Очевидно, какие-то провода не так соединил, — приводятся на сайте «Область 45» слова очевидца пожара. На момент публикации корреспонденту URA.RU в ГУ МЧС России по Курганской области информацию подтвердить не удалось. В территориальное министерство отправлен письменный запрос.

На месте происшествия работали сотрудники МЧС и бригада скорой помощи. По предварительным данным, машина была неисправна и хозяин часто ее ремонтировал, пострадавших в результате ЧП нет.