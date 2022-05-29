В ХМАО затопило дорогу после дождя. Видео

30 мая 2022 в 04:26 Размер текста - 17 +

На улице Кольцевой у машин колеса полностью уходят под воду Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Ханты-Мансийске затопило одну из дорог после дождя. Об этом сообщили в группе VK Наш Ханты-Мансийск. «У машин полностью колесо уходит под воду. По улице Кольцевой так вообще не проехать!», — говорит автор видео, выложенного в группе. Ранее глава МЧС ХМАО Петр Кугуй заявил, что в четырех муниципалитетах Югры есть угроза затопления территорий во время паводка. Могут быть затоплены: Нижневартовск с садоводческими товариществами, Нефтеюганский, Ханты-Мансийский и Березовский районы.

В Ханты-Мансийске затопило одну из дорог после дождя. Об этом сообщили в группе VK Наш Ханты-Мансийск. «У машин полностью колесо уходит под воду. По улице Кольцевой так вообще не проехать!», — говорит автор видео, выложенного в группе. Ранее глава МЧС ХМАО Петр Кугуй заявил, что в четырех муниципалитетах Югры есть угроза затопления территорий во время паводка. Могут быть затоплены: Нижневартовск с садоводческими товариществами, Нефтеюганский, Ханты-Мансийский и Березовский районы.