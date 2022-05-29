29 мая 2022
28 мая 2022
27 мая 2022

В ХМАО затопило дорогу после дождя. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Кокорин осмотр городских объектов Курган, лужа на дороге, остановка транспорта, потоп
На улице Кольцевой у машин колеса полностью уходят под воду Фото:

В Ханты-Мансийске затопило одну из дорог после дождя. Об этом сообщили в группе VK Наш Ханты-Мансийск.

«У машин полностью колесо уходит под воду. По улице Кольцевой так вообще не проехать!», — говорит автор видео, выложенного в группе.

Ранее глава МЧС ХМАО Петр Кугуй заявил, что в четырех муниципалитетах Югры есть угроза затопления территорий во время паводка. Могут быть затоплены: Нижневартовск с садоводческими товариществами, Нефтеюганский, Ханты-Мансийский и Березовский районы.

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В Ханты-Мансийске затопило одну из дорог после дождя. Об этом сообщили в группе VK Наш Ханты-Мансийск. «У машин полностью колесо уходит под воду. По улице Кольцевой так вообще не проехать!», — говорит автор видео, выложенного в группе. Ранее глава МЧС ХМАО Петр Кугуй заявил, что в четырех муниципалитетах Югры есть угроза затопления территорий во время паводка. Могут быть затоплены: Нижневартовск с садоводческими товариществами, Нефтеюганский, Ханты-Мансийский и Березовский районы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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