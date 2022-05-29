На улице Кольцевой у машин колеса полностью уходят под воду
В Ханты-Мансийске затопило одну из дорог после дождя. Об этом сообщили в группе VK Наш Ханты-Мансийск.
«У машин полностью колесо уходит под воду. По улице Кольцевой так вообще не проехать!», — говорит автор видео, выложенного в группе.
Ранее глава МЧС ХМАО Петр Кугуй заявил, что в четырех муниципалитетах Югры есть угроза затопления территорий во время паводка. Могут быть затоплены: Нижневартовск с садоводческими товариществами, Нефтеюганский, Ханты-Мансийский и Березовский районы.
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