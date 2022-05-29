За пермяками на набережной начал следить робот-физрук

На набережной Перми появился робот — тренер «Добрыня», которые помогает выполнять физические упражнения. Робот считывает движения спортсмена и сообщает об ошибке, если замечает, что упражнения делаются неправильно.
«Робот использует метод распознавания ключевых точек на теле спортсмена. Камера считывает их, считает углы, скорости и прочие параметры. Сравнивает их с заданными и в случае отклонения сообщает, что упражнение выполняется с ошибками», — сообщает информагентство «Текст».
Разработку «Добрыни» поддержали в «Фонде развития инноваций». Власти планируют установить таких роботов еще в нескольких районах города.
Ранее пермские разработчики из Promobot разработали робота-кассира «Дуняшу». Дроида после создания отправят продавать мороженное в киберкафе в Нижнем Новгороде.
Подписывайтесь на телеграм-канал «Большая П», будьте в курсе всех важных событий
На набережной Перми появился робот — тренер «Добрыня», которые помогает выполнять физические упражнения. Робот считывает движения спортсмена и сообщает об ошибке, если замечает, что упражнения делаются неправильно. «Робот использует метод распознавания ключевых точек на теле спортсмена. Камера считывает их, считает углы, скорости и прочие параметры. Сравнивает их с заданными и в случае отклонения сообщает, что упражнение выполняется с ошибками», — сообщает информагентство «Текст». Разработку «Добрыни» поддержали в «Фонде развития инноваций». Власти планируют установить таких роботов еще в нескольких районах города. Ранее пермские разработчики из Promobot разработали робота-кассира «Дуняшу». Дроида после создания отправят продавать мороженное в киберкафе в Нижнем Новгороде.