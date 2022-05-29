29 мая 2022
28 мая 2022
27 мая 2022

За пермяками на набережной начал следить робот-физрук

© Служба новостей «URA.RU»
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Река Кама. Пермь, набережная пермь, река кама пермь
Робот на набережной будет говорить, правильно ли человек выполняет упражнения Фото:

На набережной Перми появился робот — тренер «Добрыня», которые помогает выполнять физические упражнения. Робот считывает движения спортсмена и сообщает об ошибке, если замечает, что упражнения делаются неправильно.

«Робот использует метод распознавания ключевых точек на теле спортсмена. Камера считывает их, считает углы, скорости и прочие параметры. Сравнивает их с заданными и в случае отклонения сообщает, что упражнение выполняется с ошибками», — сообщает информагентство «Текст».

Разработку «Добрыни» поддержали в «Фонде развития инноваций». Власти планируют установить таких роботов еще в нескольких районах города.

Ранее пермские разработчики из Promobot разработали робота-кассира «Дуняшу». Дроида после создания отправят продавать мороженное в киберкафе в Нижнем Новгороде.

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На набережной Перми появился робот — тренер «Добрыня», которые помогает выполнять физические упражнения. Робот считывает движения спортсмена и сообщает об ошибке, если замечает, что упражнения делаются неправильно. «Робот использует метод распознавания ключевых точек на теле спортсмена. Камера считывает их, считает углы, скорости и прочие параметры. Сравнивает их с заданными и в случае отклонения сообщает, что упражнение выполняется с ошибками», — сообщает информагентство «Текст». Разработку «Добрыни» поддержали в «Фонде развития инноваций». Власти планируют установить таких роботов еще в нескольких районах города. Ранее пермские разработчики из Promobot разработали робота-кассира «Дуняшу». Дроида после создания отправят продавать мороженное в киберкафе в Нижнем Новгороде.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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