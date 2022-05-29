За пермяками на набережной начал следить робот-физрук

Робот на набережной будет говорить, правильно ли человек выполняет упражнения Фото: Сергей Русанов © URA.RU

На набережной Перми появился робот — тренер «Добрыня», которые помогает выполнять физические упражнения. Робот считывает движения спортсмена и сообщает об ошибке, если замечает, что упражнения делаются неправильно.

«Робот использует метод распознавания ключевых точек на теле спортсмена. Камера считывает их, считает углы, скорости и прочие параметры. Сравнивает их с заданными и в случае отклонения сообщает, что упражнение выполняется с ошибками», — сообщает информагентство «Текст».

Разработку «Добрыни» поддержали в «Фонде развития инноваций». Власти планируют установить таких роботов еще в нескольких районах города.

Ранее пермские разработчики из Promobot разработали робота-кассира «Дуняшу». Дроида после создания отправят продавать мороженное в киберкафе в Нижнем Новгороде.