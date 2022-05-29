Косметологу из ХМАО грозит тюрьма за обезображивание клиентки

30 мая 2022 в 11:01 Размер текста - 17 +

Косметологу из Нефтеюганска грозит тюрьма за тяжелый вред здоровью клиентки (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU Косметологу из Нефтеюганска грозит тюремный срок до шести лет за обезображивание клиентки. У женщины не было соответствующего образования и разрешения на работу, во время процедур она занесла клиентке инфекцию. Об этом рассказали в прокуратуре ХМАО. «Обвиняемая без специального образования, лицензии в ненадлежаще оборудованном помещении оказывала населению медицинские услуги по профилю „косметология“. К ней за косметологической процедурой обратилась одна из жительниц Нефтеюганска, у которой после оказанной услуги возникли инфекционные осложнения в виде воспаления тканей лица», — сказано в сообщении ведомства. В прокуратуре добавили, что косметолог продолжала оказывать женщине медицинскую помощь, назначая лечение и антибиотики, не направив ее в больницу. Это привело к обезображиванию лица клиентки. «За совершение указанного деяния предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет», — заключили в прокуратуре.

Косметологу из Нефтеюганска грозит тюремный срок до шести лет за обезображивание клиентки. У женщины не было соответствующего образования и разрешения на работу, во время процедур она занесла клиентке инфекцию. Об этом рассказали в прокуратуре ХМАО. «Обвиняемая без специального образования, лицензии в ненадлежаще оборудованном помещении оказывала населению медицинские услуги по профилю „косметология“. К ней за косметологической процедурой обратилась одна из жительниц Нефтеюганска, у которой после оказанной услуги возникли инфекционные осложнения в виде воспаления тканей лица», — сказано в сообщении ведомства. В прокуратуре добавили, что косметолог продолжала оказывать женщине медицинскую помощь, назначая лечение и антибиотики, не направив ее в больницу. Это привело к обезображиванию лица клиентки. «За совершение указанного деяния предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет», — заключили в прокуратуре.