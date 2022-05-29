29 мая 2022
28 мая 2022
27 мая 2022

Пермский юморист победил Валю Карнавал в Африке

© Служба новостей «URA.RU»
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Екатеринбургский зоопарк , лев, зоопарк
На шоу участникам приходилось сталкиваться с хищными животными Фото:

Юморист Олег Верещагин из Чусового (Пермский край) стал победителем 2-го сезона реалити-шоу «Звезды в Африке» на канале «ТНТ». В финальном испытании «лабиринт с африканскими страхами» он вырвал победу у российской видеоблогерши Вали Карнавал.

«Пока даже не верится, что выиграл в таком огромном, длинном турнире. Я никогда не жил в таких нереальных, сложных условиях — не есть, постоянно плести интрижки, разбираться в людях. Но все получилось», — прокомментировал Олег свою победу в эфире телеканала ТНТ. Верещагин выиграл 5 млн рублей, которые направит на помощь амурским леопардам.

Олег Верещагин — российский шоумен, актер, сценарист. Бывший КВНщик и резидент Comedy Club, участник шоу Comedy Woman. Реалити-шоу «Звезды в Африке» — шоу на телеканале «ТНТ», в котором знаменитости проходят испытания на прочность и преодолевают свои страхи. За успешное прохождение заданий они получают еду.

Валя Карнавал и Олег Верещагин во время шоу
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Юморист Олег Верещагин из Чусового (Пермский край) стал победителем 2-го сезона реалити-шоу «Звезды в Африке» на канале «ТНТ». В финальном испытании «лабиринт с африканскими страхами» он вырвал победу у российской видеоблогерши Вали Карнавал. «Пока даже не верится, что выиграл в таком огромном, длинном турнире. Я никогда не жил в таких нереальных, сложных условиях — не есть, постоянно плести интрижки, разбираться в людях. Но все получилось», — прокомментировал Олег свою победу в эфире телеканала ТНТ. Верещагин выиграл 5 млн рублей, которые направит на помощь амурским леопардам. Олег Верещагин — российский шоумен, актер, сценарист. Бывший КВНщик и резидент Comedy Club, участник шоу Comedy Woman. Реалити-шоу «Звезды в Африке» — шоу на телеканале «ТНТ», в котором знаменитости проходят испытания на прочность и преодолевают свои страхи. За успешное прохождение заданий они получают еду.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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