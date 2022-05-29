Пермский юморист победил Валю Карнавал в Африке

На шоу участникам приходилось сталкиваться с хищными животными Фото: Анна Майорова © URA.RU

Юморист Олег Верещагин из Чусового (Пермский край) стал победителем 2-го сезона реалити-шоу «Звезды в Африке» на канале «ТНТ». В финальном испытании «лабиринт с африканскими страхами» он вырвал победу у российской видеоблогерши Вали Карнавал.

«Пока даже не верится, что выиграл в таком огромном, длинном турнире. Я никогда не жил в таких нереальных, сложных условиях — не есть, постоянно плести интрижки, разбираться в людях. Но все получилось», — прокомментировал Олег свою победу в эфире телеканала ТНТ. Верещагин выиграл 5 млн рублей, которые направит на помощь амурским леопардам.

Олег Верещагин — российский шоумен, актер, сценарист. Бывший КВНщик и резидент Comedy Club, участник шоу Comedy Woman. Реалити-шоу «Звезды в Африке» — шоу на телеканале «ТНТ», в котором знаменитости проходят испытания на прочность и преодолевают свои страхи. За успешное прохождение заданий они получают еду.