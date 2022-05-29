Курганские власти назвали, у кого заберут деньги за сгоревший дом

Курганцы, у которых из-за природных пожаров сгорел дом, могут получить до 300 тыс. рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Лесные пожары в России

Власти Курганской области заберут денежные выплаты на сгоревшее в пожарах жилье у тех, кто будет на них покупать дома и квартиры у близких родственников. Данная информация размещена на Официальном интернет-портале правовой информации.

«Денежная выплата не может быть использована на приобретение жилого помещения у близких родственников. В случае выявления факта приобретения жилого помещения за счет денежной выплаты у близких родственников денежные средства подлежат возврату в областной бюджет», — указано в документе, размещенном на портале.

Также эти деньги нельзя использовать на оплату земельного участка при покупке дома, который занимает здание. Свидетельство на получение денежной выплаты действует шесть месяцев. За это время погорельцы должны найти помещение для покупки.

Ранее стало известно, что жители Курганской области, которые потеряли единственное жилье из-за природных пожаров, получат компенсацию в размере 300 тыс. рублей. Если во время режима ЧС было потеряно не единственное жилье, то курганцы могут рассчитывать на выплату в размере 100 тыс. рублей.