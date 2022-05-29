Крупнейший вуз Челябинской области выбрал пожизненного президента

Новая должность позволит Александру Шестакову сохранить контроль над вузом Фото: Владимир Васин © URA.RU

Действующий ректор Александр Шестаков избран президентом Южно-Уральского госуниверситета, крупнейшего вуза Челябинской области. Новая бессрочная должность для Шестакова является практически пожизненной. Информацию об избрании URA.RU подтвердил 30 мая собственный источник.

«Выборы президента ЮУрГУ состоялись сегодня, 30 мая. Заседание Ученого совета проголосовало за кандидатуру действующего ректора Александра Шестакова», — рассказал URA.RU источник. В пресс-службе вуза сообщили, что официальная информация об избрании нового президента ЮУрГУ появится позже.

Александр Шестаков впервые был избран ректором ЮУрГУ в 2005 году. Ректорские полномочия Шестакова истекают 22 июня. Он достигнет предельного для этой должности 70-летнего возраста и переход Шестакова на должность президента позволит сохранить контроль над вузом практически пожизненно, без каких-либо возрастных ограничений.

Первым президентом ЮУрГУ стал Герман Вяткин, руководивший университетом с 1985 по 2005 год. Летом 2021 года он покинул должность, которая осталась вакантной. Кто станет новым ректором — еще неизвестно. Как заметили в вузе, это остается в компетенции учредителя — Министерства науки РФ.