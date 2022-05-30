Евросоюз нашел способ получать нефть из России в обход санкций

30 мая 2022 в 12:47 Размер текста - 17 +

Евросоюз собирается ввести эмбарго на нефть из РФ Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Евросоюз решил не включать ограничения в отношении российской трубопроводной нефти в шестой пакет санкций, который предполагает введение эмбарго на нефть из РФ. Об этом сообщается в последнем проекте ограничений. «Европейский совет согласен с тем, что шестой пакет санкций против России будет распространяться на сырую нефть, а также нефтепродукты, поставляемые из России в государства-члены, за временным исключением сырой нефти, поставляемой по трубопроводу», — цитирует Reuters новую версию санкций. Евросоюз призвал Совет безотлагательно доработать и принять изменения, а также как можно скорее решить вопрос о временном исключении для сырой нефти, поставляемой по трубопроводу. Глава Евродипломатии Жозеп Боррель сообщал, что шестой пакет ограничений могут одобрить уже 30 мая. По его словам, решение могут принять без участия Венгрии, которая блокирует инициативу. Венгрия заявляла, что поддержит ограничения, если ЕС даст гарантии финансовой безопасности. Компенсация должна составлять миллиарды евро, цитирует «Ридус» главу венгерского МИД Петера Сийярто. Ранее Bloomberg сообщал, что Европа продолжит получать нефть из РФ и после введения запрета, так как топливо перестает считаться российским после обработки за рубежом.

Евросоюз решил не включать ограничения в отношении российской трубопроводной нефти в шестой пакет санкций, который предполагает введение эмбарго на нефть из РФ. Об этом сообщается в последнем проекте ограничений. «Европейский совет согласен с тем, что шестой пакет санкций против России будет распространяться на сырую нефть, а также нефтепродукты, поставляемые из России в государства-члены, за временным исключением сырой нефти, поставляемой по трубопроводу», — цитирует Reuters новую версию санкций. Евросоюз призвал Совет безотлагательно доработать и принять изменения, а также как можно скорее решить вопрос о временном исключении для сырой нефти, поставляемой по трубопроводу. Глава Евродипломатии Жозеп Боррель сообщал, что шестой пакет ограничений могут одобрить уже 30 мая. По его словам, решение могут принять без участия Венгрии, которая блокирует инициативу. Венгрия заявляла, что поддержит ограничения, если ЕС даст гарантии финансовой безопасности. Компенсация должна составлять миллиарды евро, цитирует «Ридус» главу венгерского МИД Петера Сийярто. Ранее Bloomberg сообщал, что Европа продолжит получать нефть из РФ и после введения запрета, так как топливо перестает считаться российским после обработки за рубежом.