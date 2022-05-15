Bloomberg: Европа будет получать нефть из РФ несмотря на эмбарго

15 мая 2022 в 12:21 Размер текста - 17 +

Евросоюз не сможет полностью запретить российскую нефть, пишет Bloomberg Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Европа продолжит получать нефть из России даже в случае введения эмбарго, потому что топливо перестанет считаться российским после обработки на зарубежных нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ). Об этом сообщает Bloomberg. «Хотя Европа может перестать покупать российскую нефть, она вряд ли сможет отказаться от производства дизельного топлива из этой нефти. Прямая торговля дизельным топливом между Россией и европейскими странами может прекратиться, но продукция, произведенная из российской нефти на зарубежных НПЗ, все равно будет поступать в европейские порты», — сообщает Bloomberg. Издание отмечает, что российская нефть, которую переработали на зарубежных НПЗ, перестает считаться российской. Также сырая нефть из РФ продолжит поступать в Индию и Китай, а морские перевозки все больше будут зависеть от российских судов, отмечает издание. Торговля из западной России в Азию резко увеличилась после начала спецоперации на Украине. Грузы начали выгружать в Фуджейре (ОАЭ), где сырую нефть можно очистить, сохранить, смешать или перепродать, добавляет издание. Евросоюз собирается ввести санкции против РФ, которые будут предполагать эмбарго на российские энергоносители. Но среди стран союза пока нет согласия по этому вопросу — Венгрия и Болгария не собираются отказываться от российской нефти. В начале мая глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявлял, что у ЕС нет планов отказаться от российского газа. По его словам, рынок нефти глобален и можно найти других поставщиков, а газ невозможно заменить. Полное эмбарго на российскую нефть собираются ввести через девять месяцев, сообщал в свою очередь еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони. Ограничения против РФ вводят из-за спецоперации на Украине. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Европа продолжит получать нефть из России даже в случае введения эмбарго, потому что топливо перестанет считаться российским после обработки на зарубежных нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ). Об этом сообщает Bloomberg. «Хотя Европа может перестать покупать российскую нефть, она вряд ли сможет отказаться от производства дизельного топлива из этой нефти. Прямая торговля дизельным топливом между Россией и европейскими странами может прекратиться, но продукция, произведенная из российской нефти на зарубежных НПЗ, все равно будет поступать в европейские порты», — сообщает Bloomberg. Издание отмечает, что российская нефть, которую переработали на зарубежных НПЗ, перестает считаться российской. Также сырая нефть из РФ продолжит поступать в Индию и Китай, а морские перевозки все больше будут зависеть от российских судов, отмечает издание. Торговля из западной России в Азию резко увеличилась после начала спецоперации на Украине. Грузы начали выгружать в Фуджейре (ОАЭ), где сырую нефть можно очистить, сохранить, смешать или перепродать, добавляет издание. Евросоюз собирается ввести санкции против РФ, которые будут предполагать эмбарго на российские энергоносители. Но среди стран союза пока нет согласия по этому вопросу — Венгрия и Болгария не собираются отказываться от российской нефти. В начале мая глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявлял, что у ЕС нет планов отказаться от российского газа. По его словам, рынок нефти глобален и можно найти других поставщиков, а газ невозможно заменить. Полное эмбарго на российскую нефть собираются ввести через девять месяцев, сообщал в свою очередь еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони. Ограничения против РФ вводят из-за спецоперации на Украине.