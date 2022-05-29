В Курганской области резко снизилось поголовье птиц и свиней

В Курганской области поголовье птиц снизилось почти на 9% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области за последний год резко снизились темпы роста животноводства. Численность поголовья птиц в хозяйствах всех категорий упала почти на 9%, свиней — более чем на 6%. Такие данные приводит Свердловстат.

«По состоянию на конец апреля 2022 года поголовье птиц уменьшилось до 1 237,4 тысяч голов, свиней — до 72 761 голов. По сравнению с уровнем 2021 года численность птиц составила 91,1%, свиней — 93,6%», — говорится в данных статистики. Поголовье крупного рогатого скота снизилось до 123 169 голов (-2,3%).

По данным государственной статистики ЕМИСС, поголовье свиней в Курганской области за последние десять лет снизилось более чем в полтора раза. В 2012 году в регионе было выращено около 124 тысяч голов. Поголовье птиц составляло почти 1 528 тысяч голов.

Ранее URA.RU писало о рекордном снижении производства молока в Курганской области. За 2021 год произведено 178,5 тысяч тонн молока. Это на 6% меньше, чем годом ранее. Также ухудшились показатели по производству яиц. В прошлом году произведено всего 83,3 млн штук.