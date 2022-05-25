В Курганской области рекордно уменьшилось производство молока

В Курганской области в 2021 году произведено 178,5 тысячи тонн молока Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области за 2021 год произведено рекордно низкое количество молока — 178,5 тысяч тонн. Это на 6% меньше, чем годом ранее. Такие данные приводит Свердловстат.

«Производство основных продуктов животноводства по категориям хозяйств в Курганской области. Хозяйства всех категорий. В 2021 году произведено 178,5 тысячи тонн молока. В 2020 году — 189,9 тысячи тонн молока», — говорится в таблице на сайте ведомства. По данным государственной статистики ЕМИСС, это худший показатель в Курганской области за последние десять лет. В 2011 году в регионе было произведено более 357 тысяч тонн молока.

Также в Курганской области ухудшились показатели по производству яиц. В прошлом году произведено всего 83,3 млн штук. Это почти почти в два раза меньше, чем десять лет назад (128 млн штук). Производство скота и птицы на убой в живой массе за последний год снизилось почти на 11% (61,2 тысячи тонн). В 2020 году показатель составил 68,5 тысячи тонн.

Ранее URA.RU писало о том, что курганский депутат Госдумы Сергей Лисовский сообщил о проблемах с импортом молока. По словам чиновника, российская молочная отрасль слишком зависима от иностранной закваски. Необходимое сырье на 80% поставляется из-за рубежа.