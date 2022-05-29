В Тюмени осудили вымогателей, пытавших жертву кипятком

30 мая 2022 в 16:01 Размер текста - 17 +

Преступники получили по семь лет колонии строгого режима Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени осудили двух вымогателей, которые пытали жертву кипятком. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе прокуратуры региона. Преступники получили по семь лет колонии строгого режима. «Судом установлено, что подсудимые в сентябре 2014 года под угрозой расправы над дочерью потерпевшего, облив последнего кипятком, заставили подписать расписку о несуществующем долге в размере 20 млн рублей», — рассказали в пресс-службе. Преступников удалось задержать только в 2021 году. Подсудимые признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, в целях получения имущества в особо крупном размере). Мужчины получили по семь лет колонии строгого режима. Подписывайтесь на телеграм-канал «Темы Тюмени» , будьте в курсе всех важных событий.

В Тюмени осудили двух вымогателей, которые пытали жертву кипятком. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе прокуратуры региона. Преступники получили по семь лет колонии строгого режима. «Судом установлено, что подсудимые в сентябре 2014 года под угрозой расправы над дочерью потерпевшего, облив последнего кипятком, заставили подписать расписку о несуществующем долге в размере 20 млн рублей», — рассказали в пресс-службе. Преступников удалось задержать только в 2021 году. Подсудимые признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, в целях получения имущества в особо крупном размере). Мужчины получили по семь лет колонии строгого режима.