29 мая 2022
28 мая 2022

В Тюмени осудили вымогателей, пытавших жертву кипятком

© Служба новостей «URA.RU»
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Тюрьма, УФСИН. Тюмень, колючая проволока, колония, тюрьма
Преступники получили по семь лет колонии строгого режима Фото:

В Тюмени осудили двух вымогателей, которые пытали жертву кипятком. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе прокуратуры региона. Преступники получили по семь лет колонии строгого режима.

«Судом установлено, что подсудимые в сентябре 2014 года под угрозой расправы над дочерью потерпевшего, облив последнего кипятком, заставили подписать расписку о несуществующем долге в размере 20 млн рублей», — рассказали в пресс-службе. Преступников удалось задержать только в 2021 году.

Подсудимые признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, в целях получения имущества в особо крупном размере). Мужчины получили по семь лет колонии строгого режима.

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В Тюмени осудили двух вымогателей, которые пытали жертву кипятком. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе прокуратуры региона. Преступники получили по семь лет колонии строгого режима. «Судом установлено, что подсудимые в сентябре 2014 года под угрозой расправы над дочерью потерпевшего, облив последнего кипятком, заставили подписать расписку о несуществующем долге в размере 20 млн рублей», — рассказали в пресс-службе. Преступников удалось задержать только в 2021 году. Подсудимые признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, в целях получения имущества в особо крупном размере). Мужчины получили по семь лет колонии строгого режима.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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