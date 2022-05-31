Долги матери не дают воспитаннице детдома обрести дом в Кургане

01 июня 2022 в 07:46 Размер текста - 17 +

Жительнице Кургана заблокировали счета из-за долгов матери Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Воспитанница детского дома Марина Зубарева не может купить квартиру в Кургане из-за долгов матери, которую ранее лишили родительских прав. Из-за задолженности у Зубаревой заблокировали банковские счета и списали детские выплаты. Об этом URA.RU рассказала сама девушка. «Мне 29 лет, сейчас я живу в съемной квартире с мужем и двумя детьми, скоро у нас появится третий ребенок. Жилье, как сирота, до 23 лет я не получила, потому что по суду за мной закрепили комнату в общежитии. В прошлом месяце с моего счета арестовали 20 тысяч рублей за долги по ней, хотя я там не живу», — рассказала URA.RU Зубарева. По словам девушки, в 2007 году ее мать лишили родительских прав за жестокое обращение с детьми и отправили в тюрьму. Девушку вместе с младшими братом и сестрой переселили в детский дом и по суду закрепили за ними комнату площадью 12 кв.м в общежитии по адресу ул. Красномаячная, 62а, где проживала их мать. С 1994 года по документам Бюро технической инвентаризации комната считается кладовой, а в Росреестре она не числится. Мать Зубаревой вышла на свободу 10 лет назад, с тех пор она не оплачивает ни жилье, ни долги по нему. На сегодняшний день в уплату долга приставы списали 20 тысяч рублей с карты Зубаревой, в том числе списали декретные выплаты и пособие на ребенка с 3 до 7 лет. В ближайшие месяцы приставы должны снять со счетов еще 60 тысяч по семи приказам. Брат Зубаревой тоже платил по долгам, пока его не забрали в армию. Младшей сестре еще нет 18 лет. Из-за задолженности по комнате Зубаревой не одобряют ипотеку, а менять прописку по мужу, который прикреплен к одному из районов области, она не хочет. Сейчас девушка добивается того, чтобы ей разблокировали счета и помогли разобраться в ситуации. По ее словам, она уже обращалась в прокуратуру и к судебным приставам, однако проблема до сих пор не решилась. Представители регионального Управления по обеспечению деятельности мировых судей ответили Зубаревой в соцсетях, что вопросы вынесения и отмены судебного приказа носят процессуальный характер и не относятся к компетенции их ведомства. Для разъяснения правовых аспектов жилищного и гражданского законодательства ее посоветовали обратиться за помощью к адвокатам и отстаивать свои интересы в судебном порядке. URA.RU направило официальный запрос в региональное управление Федеральной службы судебных приставов. На момент публикации ответ не пришел. В областной прокуратуре URA.RU пообещали ответить в ближайшее время. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на телеграм-канал «Курганистан» , будьте в курсе всех важных событий.

Воспитанница детского дома Марина Зубарева не может купить квартиру в Кургане из-за долгов матери, которую ранее лишили родительских прав. Из-за задолженности у Зубаревой заблокировали банковские счета и списали детские выплаты. Об этом URA.RU рассказала сама девушка. «Мне 29 лет, сейчас я живу в съемной квартире с мужем и двумя детьми, скоро у нас появится третий ребенок. Жилье, как сирота, до 23 лет я не получила, потому что по суду за мной закрепили комнату в общежитии. В прошлом месяце с моего счета арестовали 20 тысяч рублей за долги по ней, хотя я там не живу», — рассказала URA.RU Зубарева. По словам девушки, в 2007 году ее мать лишили родительских прав за жестокое обращение с детьми и отправили в тюрьму. Девушку вместе с младшими братом и сестрой переселили в детский дом и по суду закрепили за ними комнату площадью 12 кв.м в общежитии по адресу ул. Красномаячная, 62а, где проживала их мать. С 1994 года по документам Бюро технической инвентаризации комната считается кладовой, а в Росреестре она не числится. Мать Зубаревой вышла на свободу 10 лет назад, с тех пор она не оплачивает ни жилье, ни долги по нему. На сегодняшний день в уплату долга приставы списали 20 тысяч рублей с карты Зубаревой, в том числе списали декретные выплаты и пособие на ребенка с 3 до 7 лет. В ближайшие месяцы приставы должны снять со счетов еще 60 тысяч по семи приказам. Брат Зубаревой тоже платил по долгам, пока его не забрали в армию. Младшей сестре еще нет 18 лет. Из-за задолженности по комнате Зубаревой не одобряют ипотеку, а менять прописку по мужу, который прикреплен к одному из районов области, она не хочет. Сейчас девушка добивается того, чтобы ей разблокировали счета и помогли разобраться в ситуации. По ее словам, она уже обращалась в прокуратуру и к судебным приставам, однако проблема до сих пор не решилась. Представители регионального Управления по обеспечению деятельности мировых судей ответили Зубаревой в соцсетях, что вопросы вынесения и отмены судебного приказа носят процессуальный характер и не относятся к компетенции их ведомства. Для разъяснения правовых аспектов жилищного и гражданского законодательства ее посоветовали обратиться за помощью к адвокатам и отстаивать свои интересы в судебном порядке. URA.RU направило официальный запрос в региональное управление Федеральной службы судебных приставов. На момент публикации ответ не пришел. В областной прокуратуре URA.RU пообещали ответить в ближайшее время.